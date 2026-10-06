TPHCM khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2026

Ông Trần Hoàng phát biểu khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026. Ảnh: HTV.

Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 là một trong những hoạt động của Tháng Doanh nhân năm 2026 do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM thực hiện, với chủ đề “Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh: Dấu ấn và khát vọng”.

Chương trình cũng nằm trong kế hoạch chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2026) của Sở VHTT TPHCM.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Trưởng BTC Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026, cho biết chương trình tiếp nối hành trình do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức từ năm 2020 đến 2025.

Với thông điệp “Doanh nhân đọc để dẫn đầu, viết để dẫn dắt, học tập suốt đời để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh”, chương trình hướng đến lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích doanh nhân chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xây dựng môi trường học tập trong doanh nghiệp.

Theo đại diện Ban tổ chức, trong bối cảnh kinh tế số và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động mạnh đến phương thức vận hành doanh nghiệp, năng lực học tập và thích ứng trở thành yếu tố quan trọng. Từ đó, Tuần lễ đặt trọng tâm vào thúc đẩy văn hóa đọc, xây dựng tủ sách doanh nghiệp và khuyến khích tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân.

Tại lễ khai mạc, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, ghi nhận những nỗ lực của Ban tổ chức, cộng đồng doanh nhân, tác giả, các đơn vị xuất bản và phát hành trong việc lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần học tập và chia sẻ tri thức.

Các đại biểu tham dự khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026. Ảnh: HTV.

Theo bà Trương Hải Thanh, doanh nhân cần đọc để cập nhật tri thức, đổi mới tư duy; viết để chia sẻ kinh nghiệm, dẫn dắt đội ngũ; đồng thời duy trì việc học tập suốt đời để thích ứng với những thay đổi của công nghệ và thị trường. Khi doanh nghiệp trở thành môi trường học tập, người lao động có thêm cơ hội nâng cao năng lực, góp phần xây dựng thành phố học tập năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình vinh danh “Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” năm 2026.

Năm nay, có 67 tác phẩm được các đơn vị xuất bản, phát hành và doanh nhân đề cử. Hội đồng Sách Doanh nhân đánh giá độc lập và lựa chọn 10 tác phẩm dựa trên các tiêu chí về nội dung, giá trị xã hội, tính sáng tạo và kỹ - mỹ thuật. Mỗi tác giả chỉ được vinh danh một tác phẩm nhằm bảo đảm sự đa dạng.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, triển lãm sách diễn ra từ ngày 6 đến 10/10 tại Đường Sách TPHCM, giới thiệu các tác phẩm “Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” năm 2026 và những năm trước, cùng các đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về doanh nhân, doanh nghiệp.