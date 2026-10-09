TPHCM: Khai mạc trưng bày chuyên đề: Chiếc áo Bà ba - Đượm tình phương Nam

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Chính - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - nhấn mạnh: “Trong đời sống văn hóa của người Việt Nam, có những trang phục không chỉ để mặc, mà còn trở thành ký ức, biểu tượng và một phần tâm hồn của vùng đất. Với Nam Bộ, chiếc áo Bà ba chính là một biểu tượng như thế: Mộc mạc, giản dị mà duyên dáng… Chiếc áo Bà ba đã chứng kiến và lưu giữ một phần lịch sử của phương Nam. Mỗi đường kim, mũi chỉ, mỗi màu áo, kiểu áo và câu chuyện gắn với nó đều có thể trở thành một mảnh ghép của ký ức cộng đồng. Chính vì vậy, trưng bày chuyên đề: Chiếc áo Bà ba - đượm tình phương Nam” không đơn thuần là giới thiệu những hiện vật, hình ảnh hay tư liệu về một trang phục truyền thống. Qua chuyên đề trưng bày, Ban tổ chức mong muốn kể lại câu chuyện văn hóa - câu chuyện về con người, quê hương, ký ức và tình đất, tình người phương Nam được gửi gắm trong một chiếc áo tưởng như rất đỗi bình thường”.

Ông Nguyễn Quốc Chính - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phát biểu

Xuất phát từ ý tưởng kể câu chuyện văn hóa về tình đất, tình người phương Nam qua chiếc áo Bà ba nên khách tham quan tại Bảo tàng sẽ được tận mắt ngắm những biến tấu của chiếc áo Bà ba qua nhiều giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, quan khách còn được chiêm ngưỡng những chiếc áo Bà ba mộc mạc, giản dị từng được các mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Anh hùng, Liệt sĩ đã mặc trong đời sống thường nhật hay trên chiến trường khói lửa trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc; cũng như trong công cuộc lao động xây dựng đất nước của các bà, các mẹ ở khắp các tỉnh, thành miền Nam. Đây có lẽ là phần trưng bày chiếm được nhiều cảm xúc của người xem nhất.

Một thiết kế lấy cảm hứng từ áo Bà ba mang tên "hồn lúa"

Phần các bạn trẻ hào hứng nhất chính là màn trình diễn các bộ sưu tập áo Bà ba, các bộ biến tấu từ áo Bà ba của các nhà sưu tập, nhà thiết kế, cùng các thiết kế sáng tạo, mang hơi thở cộng hưởng giữa xưa và đương đại như một làn gió mới mà sinh viên ngành thiết kế thời trang từ các trường Đại học Tôn Đức Thắng, Văn Lang và Nguyễn Tất Thành mang tới.

Hình ảnh một số thiết kế được lấy cảm hứng từ áo Bà ba trưng bày và trình diễn tại chương trình: