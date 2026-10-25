TPHCM: Khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thi do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Đảng ủy UBND TPHCM, Thành đoàn TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức từ ngày 25-10 đến ngày 6-12.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi

Nội dung hội thi tập trung vào 6 nhóm kiến thức trọng tâm, kết hợp giữa lý luận chính trị với lịch sử, văn hóa, pháp luật và thực tiễn phát triển của đất nước, TPHCM. Trong đó, thí sinh sẽ tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; các tác phẩm, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc xây dựng, phát huy giá trị các “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại thành phố; kiến thức cơ bản về các môn khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử phong trào cách mạng, phong trào công nhân và việc vận dụng lý luận chính trị vào thực tiễn.

Thí sinh tham gia vòng loại bảng đội tuyển

Nội dung thi đề cập đến chủ trương, nghị quyết của Đảng, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, định hướng phát triển TPHCM trong giai đoạn mới; lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam; kiến thức pháp luật; khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hội thi gồm bảng đội tuyển và bảng cá nhân. Trong đó, vòng loại bảng đội tuyển năm nay quy tụ 66 đội đến từ các cơ sở Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc và Đoàn phường Gia Định. Bảng cá nhân được tổ chức trực tuyến trên chuyên trang thi của hội thi, bắt đầu từ 15 giờ ngày 25-10 đến hết ngày 1-11, nhằm tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia tìm hiểu, củng cố kiến thức và thể hiện năng lực nhận thức, vận dụng lý luận chính trị.

Thí sinh tham gia vòng loại bảng đội tuyển

Ngay sau lễ khai mạc, vòng loại bảng đội tuyển diễn ra với phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính dành cho các thành viên của mỗi đội.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban tổ chức hội thi chia sẻ, số lượng đội thi tăng đáng kể so với những năm trước là minh chứng cho sức lan tỏa ngày càng rộng rãi của hội thi; thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của đoàn viên, sinh viên đối với việc học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, hội thi góp phần đổi mới giáo dục lý luận chính trị, khơi dậy niềm say mê học tập, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố.