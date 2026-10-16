TPHCM: Khai giảng khóa đào tạo nghề cho gần 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy số 6

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (Bộ Công an), thăm hỏi, động viên các học viên

Đây là khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho học viên cơ sở cai nghiện ma túy sau khi nhà trường được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Công an quản lý. Khóa học được tổ chức thành 6 lớp với 3 nghề đào tạo gồm: kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt, Hàn và sửa chữa, lắp đặt máy điều hòa. Thời gian đào tạo 3 tháng, tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, giúp học viên nâng cao tay nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm và có thu nhập ổn định sau khi hoàn thành chương trình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC04 - Công an TPHCM, đánh giá đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác cai nghiện, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Việc trang bị nghề nghiệp cho học viên không chỉ giúp họ có thêm kiến thức, kỹ năng để tìm kiếm việc làm mà còn tạo động lực vươn lên, xây dựng cuộc sống mới sau khi trở về cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC04 - Công an TPHCM, phát biểu tại lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để học viên có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý, nhà trường cam kết giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo, hướng đến mục tiêu giúp người học có nghề nghiệp, có thu nhập và có điều kiện tự lập bằng chính sức lao động của mình.

Gần 200 học viên (cả nam và nữ) cơ sở cai nghiện ma túy số 6 - TPHCM tham dự lễ khai giảng khóa đào tạo nghề

Việc triển khai khóa đào tạo góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (thuộc Bộ Công an) trong đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù theo định hướng của Bộ Công an. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp, củng cố niềm tin và tạo động lực để học viên phấn đấu, hạn chế nguy cơ tái nghiện, vi phạm pháp luật do thiếu việc làm, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững.

Thực hiện Kết luận số 42-KL/TW ngày 04/6/2026 của Ban Bí thư về Đề án "Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý", Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì xây dựng Đề án chuyển giao 03 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý. Ngày 14/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TTg về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (TP Hà Nội); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP. Hồ Chí Minh) về Bộ Công an quản lý.