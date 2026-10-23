TPHCM kêu gọi cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ tại sân vận động Thống Nhất

Ngày 23/10, UBND phường Diên Hồng (TPHCM) cho biết đang kêu gọi nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân cung cấp thông tin về địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở phía tây sân vận động Thống Nhất.

Bộ Tư lệnh TPHCM xác định đây là khu vực có thông tin ban đầu liên quan đến trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cơ quan này đã đề nghị UBND phường Diên Hồng kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả.

Theo hồ sơ, vị trí nghi có mộ nằm gần giao lộ Nguyễn Kim - Đào Duy Từ, phía tây sân vận động Thống Nhất, trước năm 1975 là sân vận động Cộng Hòa. Khu vực giáp sân vận động từng có nghĩa địa người Hoa.

Thông tin ban đầu cho rằng, trong dịp Tết Mậu Thân, lực lượng cứu hỏa và công nhân vệ sinh Sài Gòn có thể đã đào rãnh để chôn cất liệt sĩ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập, số lượng hài cốt cũng chưa được xác định.

Phường Diên Hồng (TPHCM) phát thông báo tìm nhân chứng cung cấp thông tin để xác minh nghi vấn có mộ tập thể liệt sĩ nằm ở phía tây sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Tuấn Hùng

Để làm rõ thông tin, UBND phường Diên Hồng sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thu thập dữ liệu, xác minh và khảo sát thực địa theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh TPHCM. Kết quả được tổng hợp, báo cáo cơ quan này thông qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở tổ chức tìm kiếm theo quy định.

Địa phương đặc biệt mong nhận được thông tin từ những người từng sinh sống, làm việc tại khu vực vào năm 1968 và những năm sau đó. Các manh mối cần được cung cấp gồm ký ức về trận đánh, vị trí chôn cất, sự thay đổi địa hình, công trình qua các thời kỳ, lời kể của nhân chứng hoặc tài liệu, hình ảnh liên quan.

Người dân có thể liên hệ UBND phường Diên Hồng hoặc cơ quan quân sự địa phương. Thông tin cũng được tiếp nhận tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM (qua Ban Chính sách), số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, trước ngày 30/10.