Từ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hàn Quốc

Chiều 19/11, Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam với chủ đề "Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh" diễn ra tại TPHCM, nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời giới thiệu chiến lược tăng trưởng và định hướng phát triển công nghiệp điện ảnh của Thành phố. Chương trình do UBND TPHCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố triển khai, cùng sự phối hợp của Nhà hát Kịch Thành phố và các phòng, đơn vị liên quan. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia, nhà sản xuất và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh của hai nước.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp điện ảnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc chương trình

Về phía Hàn Quốc có đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, các tổ chức điện ảnh, chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư, phát hành phim. Trong đó có ông Jung Gyu Chel, đại diện Trung tâm Điện ảnh Seoul (Seoul Film Center); ông Choi Yuno, Giám đốc SATE - Sidus and Teu Entertainment, người có kinh nghiệm đầu tư, sản xuất phim tại Hàn Quốc và trực tiếp điều hành sản xuất các dự án tại Việt Nam cũng như các dự án hợp tác giữa hai nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, xác định điện ảnh là một trong những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao sức mạnh mềm của Thành phố.

Một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, từ chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nhân lực, phát triển thị trường đến kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị điện ảnh. Đây là những vấn đề có ý nghĩa tham khảo đối với TPHCM trong quá trình nghiên cứu mô hình và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Chia sẻ tại chương trình, PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú phân tích kinh nghiệm Hàn Quốc trong xây dựng chiến lược xuất khẩu phim, nhấn mạnh vai trò của bản sắc văn hóa và năng lực hội nhập quốc tế. Theo ông, thành công của điện ảnh Hàn Quốc không chỉ đến từ việc quảng bá tác phẩm ra nước ngoài mà còn nhờ khả năng tổ chức một hệ sinh thái có sự tham gia đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, nhà đầu tư, đơn vị phát hành, tổ chức xúc tiến văn hóa và đội ngũ sáng tạo.

Một kinh nghiệm đáng chú ý là Hàn Quốc đặt xuất khẩu điện ảnh trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia. Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc có vai trò hỗ trợ các hoạt động xúc tiến quốc tế, tham gia liên hoan phim và thị trường điện ảnh, quảng bá tác phẩm, kết nối đối tác, tư vấn khai thác bản quyền và cung cấp thông tin thị trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chuyên về bán hàng quốc tế góp phần đưa phim Hàn Quốc tiếp cận hệ thống phát hành và nền tảng phân phối tại nhiều quốc gia.

Các đại biểu tham dự chương trình

Việc tiếp cận thị trường quốc tế cần được tính đến ngay từ giai đoạn phát triển dự án, lựa chọn kịch bản, xây dựng chiến lược sản xuất và xác định đối tượng khán giả. Thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội bán phim sau khi hoàn thành, các nhà sản xuất cần chủ động kết nối đối tác quốc tế từ khâu hình thành ý tưởng, đầu tư, sản xuất đến phát hành. Trong quá trình đó, vấn đề sở hữu trí tuệ và quyền khai thác tác phẩm cần được quan tâm nhằm bảo đảm lợi ích của các bên tham gia.

Điện ảnh Hàn Quốc không thành công bằng cách sao chép mô hình Hollywood mà tạo dấu ấn nhờ sử dụng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để kể những câu chuyện mang bản sắc văn hóa riêng. Những tác phẩm như "Ký sinh trùng", "Chuyến tàu sinh tử" hay "Quyết tâm chia tay" cho thấy các câu chuyện xuất phát từ bối cảnh, tâm lý và đời sống xã hội Hàn Quốc vẫn có thể chạm đến khán giả quốc tế khi được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật có tính phổ quát.

Từ kinh nghiệm này, Việt Nam cần chuyển từ tư duy làm phim chủ yếu phục vụ thị trường trong nước sang phát triển những dự án có khả năng lưu thông quốc tế; từ quảng bá từng bộ phim riêng lẻ sang xây dựng thương hiệu điện ảnh quốc gia. Đồng thời, cần mở rộng tư duy xuất khẩu từ phim thành phẩm sang toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm ý tưởng, kịch bản, quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, phân phối và khai thác thương mại.

Một vấn đề khác được đề cập là khả năng kết nối điện ảnh với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa khác. Kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy phim ảnh có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến âm nhạc, thời trang, ẩm thực, du lịch, trò chơi điện tử và các nền tảng nội dung số. Một tác phẩm có sức hút không chỉ tạo doanh thu từ phòng vé mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, địa điểm, văn hóa và lối sống đến công chúng quốc tế.

Ở góc độ này, Việt Nam cần chú trọng khai thác bản sắc văn hóa trong sáng tạo, đồng thời xây dựng phương thức phân phối đa dạng, không chỉ phụ thuộc vào hệ thống rạp chiếu. Việc phát hành trên các nền tảng trực tuyến, bán bản quyền truyền hình, bản quyền làm lại và khai thác các quyền thương mại phát sinh từ tác phẩm có thể mở rộng nguồn thu, kéo dài vòng đời của phim.

Tọa đàm định hướng hợp tác và phát triển trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc

Kết nối nguồn lực, mở rộng hợp tác sản xuất phim

Từ những kinh nghiệm được chia sẻ, diễn đàn dành thời lượng trao đổi về khả năng hợp tác trực tiếp giữa các tổ chức, doanh nghiệp và nhà làm phim hai nước. Các nội dung thảo luận tập trung vào đồng sản xuất, đào tạo và trao đổi nhân lực, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kỹ xảo, hậu kỳ, phát hành và phổ biến phim.

Ông Jung Gyu Chel giới thiệu các hoạt động hỗ trợ cộng đồng làm phim, trong đó có kết nối đào tạo, cung cấp không gian làm việc, tư vấn phát triển dự án, tổ chức chiếu phim và các hoạt động tiếp cận khán giả. Những mô hình này gợi mở khả năng phối hợp giữa các tổ chức điện ảnh, cơ sở đào tạo và đơn vị sản xuất của Việt Nam - Hàn Quốc trong việc xây dựng các chương trình trao đổi chuyên môn, phòng thí nghiệm sáng tạo và hội thảo phát triển dự án.

Trong khi đó, ông Choi Yuno chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, sản xuất phim tại Hàn Quốc và Việt Nam. Hoạt động hợp tác giữa SATE và Motive Pictures trong dự án phim "Mang mẹ đi bỏ” là một ví dụ về sự tham gia của các đối tác hai nước trong quá trình phát triển và sản xuất tác phẩm. Từ thực tiễn này, các bên có thể tiếp tục trao đổi về phương thức phối hợp giữa nhà sản xuất, nhà đầu tư và đội ngũ sáng tạo, cũng như những yêu cầu về tổ chức sản xuất trong môi trường đa văn hóa.

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận những điều kiện để hình thành quan hệ hợp tác hiệu quả. Trong đó, năng lực phối hợp giữa các ê-kíp, kỹ năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, phương thức giao tiếp trên phim trường và quá trình phát triển kịch bản được xem là những yếu tố quan trọng. Các vấn đề về quyền sở hữu tác phẩm, quyền khai thác và phân chia lợi ích trong dự án đồng sản xuất cũng được đặt ra.

Đối với TPHCM, diễn đàn là dịp giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh của Thành phố, đặc biệt là hệ thống bối cảnh quay phim, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Việc quảng bá những lợi thế này gắn với tăng cường kết nối nhà đầu tư, nhà sản xuất và doanh nghiệp Hàn Quốc được kỳ vọng góp phần thu hút các dự án phim, đoàn làm phim quốc tế đến Thành phố.

Bên cạnh đó, các hướng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi chuyên gia, ứng dụng công nghệ sản xuất, kỹ xảo và hậu kỳ có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực của đội ngũ làm phim trong nước. Việc mở rộng hợp tác phát hành, phổ biến phim và tổ chức các chương trình giới thiệu tác phẩm cũng tạo thêm cơ hội để phim Việt tiếp cận khán giả Hàn Quốc, đồng thời giúp công chúng trong nước hiểu hơn về điện ảnh nước bạn.

Là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Điện ảnh, TPHCM đang hướng đến phát huy nguồn lực sáng tạo, hoàn thiện môi trường hoạt động điện ảnh, tăng cường kết nối quốc tế và mở rộng giao lưu với các nền công nghiệp điện ảnh phát triển. Trong định hướng này, việc học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa trao đổi chuyên môn mà còn góp phần tìm kiếm mô hình hợp tác phù hợp, tạo điều kiện để các ý tưởng được chuyển hóa thành chương trình và dự án cụ thể.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam vì vậy mở ra thêm không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Từ trao đổi chính sách đến hợp tác sản xuất, đào tạo và phân phối, những nội dung được đặt ra tại sự kiện góp phần định hình các hướng phối hợp trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, giàu bản sắc và có năng lực hội nhập quốc tế.