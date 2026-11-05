TPHCM: Huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp với ngân sách để triển khai các nhiệm vụ quy hoạch và dự án ưu tiên

Ngày 05/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp về Kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên đề xuất Thành phố dự kiến có 33 khu vực đô thị với tổng diện tích khoảng 341.737 ha, chiếm 50,46% diện tích tự nhiên, thực hiện lập quy hoạch phân khu. Khu vực nông thôn có diện tích khoảng 335.522 ha, chiếm 49,54% diện tích tự nhiên, sẽ lập quy hoạch chung xã hoặc liên xã.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh sự cần thiết phải cụ thể hóa các định hướng quy hoạch thành những nhiệm vụ và dự án có thể triển khai trong thực tế. Trong đó, quy hoạch không gian ngầm là một hướng đi phù hợp với đặc điểm của thành phố, nhất là trong điều kiện mật độ dân cư cao, quỹ đất hạn chế và thời tiết nắng nóng.

Đối với vấn đề chống ngập, Thành phố cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kiểm soát triều, hoàn thiện hệ thống thoát nước và triển khai đồng bộ các dự án theo lưu vực. Việc phát triển các khu đô thị mới, dự án giao thông mới phải tuân thủ yêu cầu về hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải; từng bước khắc phục những hạn chế của các khu vực hiện hữu.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên báo cáo

“Việc lập quy hoạch phân khu phải bảo đảm tầm nhìn tổng thể, tránh tình trạng mỗi địa phương hoặc từng khu vực triển khai riêng lẻ, dẫn đến thiếu đồng bộ về hạ tầng, trường học, giao thông và các công trình công cộng. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai, bảo đảm các quy hoạch chuyên ngành được kết nối và thống nhất với quy hoạch tổng thể”, ông Hoàng Nguyên Dinh lưu ý.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung giải quyết 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trước và sau khi ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể TPHCM. Đối với giai đoạn trước phê duyệt, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể. Đồng thời thống nhất tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể vào ngày 16/11/2026.

Về hoàn thiện hồ sơ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch, hướng tuyến, quy mô và vị trí các công trình, dự án thuộc từng lĩnh vực. Thời hạn hoàn thành hồ sơ, cập nhật bản đồ chậm nhất ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành thực hiện theo phương thức “cuốn chiếu”, song song hoàn thành nội dung nào thì báo cáo, thông qua nội dung đó, không chờ đến khi hoàn tất toàn bộ hồ sơ mới trình UBND Thành phố xem xét. Các nội dung về cấp nước, thoát nước, giao thông, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật cần được rà soát, thống nhất từng bước để kịp tiến độ.

Đối với giai đoạn sau phê duyệt, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thành lập Tổ triển khai Quy hoạch tổng thể Thành phố, giao một Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm Tổ phó, cùng sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ điều phối, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quy hoạch chuyên ngành theo kế hoạch chung.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kết luận

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu, sớm xác định danh mục các quy hoạch cần triển khai, gồm quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung khu vực nông thôn; quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, đường sắt, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang và năng lượng. Đối với các lĩnh vực có tính chuyên môn cao, cần lựa chọn đơn vị tư vấn có thế mạnh và kinh nghiệm chuyên sâu. Các sở, ngành khẩn trương tham mưu lựa chọn tư vấn, triển khai ngay các công việc cần thiết, phấn đấu hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027.

Về nguồn lực thực hiện, Thành phố ưu tiên huy động nguồn lực xã hội hóa, kết hợp với nguồn vốn ngân sách để triển khai các nhiệm vụ quy hoạch và dự án ưu tiên. Riêng đối với quy hoạch phân khu, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tổ chức lập ở cấp Thành phố để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố tổng hợp, hoàn thiện thông báo kết luận, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành để khẩn trương triển khai thực hiện, đưa Quy hoạch tổng thể Thành phố sớm đi vào thực tiễn.