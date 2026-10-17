TPHCM: Hướng tới thành phố không rào cản cho người khuyết tật

UBND TPHCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2022-2025 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, với định hướng xây dựng môi trường sống hòa nhập, bình đẳng, tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và phát huy khả năng của bản thân.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Toản - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật (Bộ Y tế); BS.CKII Đào Văn Sinh - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố.

Đại diện Bộ Y tế tại TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: P.C

Hơn 107.000 người khuyết tật, nhiều chính sách trợ giúp thiết thực

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết Thành phố hiện có khoảng 107.263 người khuyết tật, trong đó 102.046 người đã được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

Thành phố đang chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 80.261 người, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 84.855 người và chăm sóc, nuôi dưỡng 4.594 người tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Giai đoạn 2022-2025, công tác trợ giúp được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đến giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, giao thông, trợ giúp pháp lý và tiếp cận công nghệ thông tin.

Riêng lĩnh vực y tế, Thành phố chú trọng phát triển mạng lưới phục hồi chức năng, nâng cao năng lực nhân viên y tế cơ sở, tổ chức khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ người khuyết tật phục hồi khả năng sinh hoạt.

Trong giáo dục, Thành phố có 39 cơ sở giáo dục đặc biệt, 10.441 học sinh khuyết tật học hòa nhập và 3.312 học sinh tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt. Tỷ lệ trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục đạt 96,8%.

Tổ chức khám bệnh tổng quát giúp trẻ đặc biệt tại Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật (38 Tú Xương, TPHCM). Ảnh: MImosa

Bên cạnh đó, hơn 1.900 người khuyết tật trong độ tuổi lao động, còn khả năng làm việc, được học nghề và tạo việc làm phù hợp. Các tổ chức hội đã huy động hơn 23 tỷ đồng chăm lo trên 10.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và nạn nhân chất độc da cam.

Dù đạt nhiều kết quả, việc thực hiện chính sách vẫn gặp khó khăn trong xác định mức độ khuyết tật, bố trí nguồn lực và tổ chức trợ giúp tại cơ sở, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế; 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và can thiệp sớm.

Thành phố cũng phấn đấu đảm bảo tỷ lệ trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non, phổ thông được tiếp cận giáo dục; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho 7.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện.

Đồng thời, ít nhất 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông; tỷ lệ tiếp cận, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông đạt tối thiểu một phần ba tỷ lệ chung của Thành phố.

Trợ giúp không chỉ là sẻ chia mà còn bảo đảm quyền bình đẳng

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và tổ chức xã hội trong thực hiện chính sách trợ giúp người khuyết tật.

Ông nhấn mạnh, công tác này không chỉ dừng lại ở hoạt động từ thiện hay sẻ chia, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy năng lực, sống tự tin, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ và tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.C

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM hướng tới xây dựng thành phố không rào cản, hòa nhập, bình đẳng, tôn trọng quyền con người. Để đạt mục tiêu ấy, cần từng bước tháo gỡ những trở ngại trong sinh hoạt, đi lại, học tập, lao động và tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030, tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, đánh giá và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Đối với ngành Y tế, ông đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần tháo gỡ những bất cập về cơ sở vật chất, điều kiện dạy học và chính sách để trẻ khuyết tật có cơ hội học tập, phát triển phù hợp.

Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố lưu ý việc chăm lo điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế và nhân viên công tác xã hội trực tiếp hỗ trợ người khuyết tật tại các cơ sở bảo trợ. Đây là lực lượng quan trọng, cần được quan tâm để yên tâm gắn bó với công việc.

Cùng với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, Thành phố sẽ tiếp tục rà soát những bất cập, nâng cao nhận thức cộng đồng và mở rộng cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp người khuyết tật vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo môi trường để mỗi người có thể phát huy khả năng, sống độc lập và thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.