TPHCM hướng tới 19 tỷ USD vốn FDI, nhà đầu tư nói rõ điều mong muốn

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh tại chương trình CEO 500 với chủ đề Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu diễn ra vào chiều 26/10. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết thành phố đang bước vào một không gian phát triển mới sau quá trình sáp nhập, mở rộng biên độ kinh tế, đô thị và hạ tầng kết nối, tạo thêm nhiều dư địa cho các đại dự án. Cùng với đó, hệ thống thể chế được hoàn thiện đã mang lại khung pháp lý đột phá, giúp địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch và huy động nguồn lực.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, TPHCM ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 19 tỷ USD trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại hội nghị chiều 26/10. Ảnh: Phước Sáng

Theo ông Vinh, quyết định của các nhà đầu tư toàn cầu hiện nay luôn đặt trong một hệ sinh thái tổng thể bao gồm nguồn nhân lực, liên kết chuỗi cung ứng, hạ tầng năng lượng và khả năng mở rộng thị trường khu vực. Vì vậy, việc lắng nghe trực tiếp từ cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để thành phố tự rà soát năng lực, phát huy lợi thế cạnh tranh và tháo gỡ các rào cản đối với dòng vốn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, lãnh đạo TPHCM đưa ra 4 nhóm động lực phát triển mới mà thành phố mong muốn đồng hành cùng các tập đoàn quốc tế.

Đầu tiên là lĩnh vực hạ tầng và không gian phát triển mới, trong đó tập trung vào các dự án phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do.

Tiếp đến là lĩnh vực tài chính, với điểm nhấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Về năng lượng, TPHCM xác định nguồn năng lượng sạch, ổn định là điều kiện tiên quyết cho mọi dự án và mong muốn cùng nhà đầu tư lựa chọn mô hình, khu vực ưu tiên để hiện thực hóa nhanh chóng.

Cuối cùng là kinh tế số và công nghệ, động lực quyết định chất lượng tăng trưởng dài hạn. Với lợi thế về hạ tầng dữ liệu, chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống khu công nghệ cao cùng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), TPHCM mở rộng cơ hội để các tập đoàn công nghệ chọn lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên, từ đó nhân rộng giải pháp ra thị trường.

Lãnh đạo UBND TPHCM khẳng định quan điểm của chính quyền là trao đổi thực chất về cơ hội cụ thể, cơ chế chính sách hỗ trợ và cam kết triển khai theo nguyên tắc “rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ”. Với tâm thế mới, TPHCM không chỉ là thị trường tiêu dùng nội địa lớn mà đang trở thành cửa ngõ chiến lược kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ và nguồn lực phát triển toàn cầu.

Các đại biểu đề xuất một số giải pháp để thu hút dòng vốn đầu tư vào TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Doanh nghiệp hiến kế

Tại phiên đối thoại, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã đóng góp trực tiếp nhiều giải pháp hành động cụ thể cho từng trụ cột phát triển nhằm thu hút đầu tư vào thành phố.

Ở mảng tài chính và công nghệ, ông Don Lâm, Giám đốc và Cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định từ nay đến năm 2045, Việt Nam cần khoảng 1.400 tỷ USD vốn đầu tư hạ tầng. Trước mức tăng trưởng 8-10%/năm và dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào, Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM (VIFC) là kênh dẫn vốn quan trọng.

Nhấn mạnh công nghệ là động lực tăng trưởng để vượt bẫy thu nhập trung bình, ông Don Lâm cho rằng nếu Việt Nam muốn đóng vai trò lớn trong lĩnh vực AI thì bắt buộc phải có hạ tầng công nghệ, nền tảng cốt lõi là trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn.

VinaCapital đang làm việc với Microsoft và G42 lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu tại TPHCM, đồng thời phối hợp triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các startup địa phương bên trong VIFC và phát triển Innovation Hub.

Về mảng năng lượng, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Công ty TNHH Pacifico Energy Việt Nam, kiến nghị thành phố chủ động chuẩn bị hạ tầng năng lượng đi trước một bước. Doanh nghiệp này đã vận hành thương mại dự án điện gió Sunpro 30 MW cuối năm 2025 và đang khảo sát phát triển 1,8 GW điện gió ngoài khơi, gồm dự án 500 MW tại vùng biển TPHCM.

Ông đề xuất thành phố sớm quy hoạch không gian biển đồng bộ các trạm gom công suất, hành lang cáp ngầm, điểm tiếp bờ và dùng chung hạ tầng truyền tải giữa các dự án. Đồng thời, kiến nghị thí điểm cơ chế kết nối sớm giữa nhu cầu điện của các dự án FDI chiến lược với nhà phát triển năng lượng thông qua các thỏa thuận khung về công suất, làm cơ sở chuyển hóa thành hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Ở mảng bất động sản công nghiệp và dịch vụ, Tập đoàn Becamex kiến nghị phát triển các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thế hệ mới thông minh và khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM kết nối metro, cao tốc theo mô hình TOD.

Ông Ge Jun, Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ Doanh nghiệp TOJOY, đề xuất ba sáng kiến tại Việt Nam, gồm thí điểm kinh tế tầm thấp tại 3-5 địa điểm từ năm 2027, phát triển 500 trạm dịch vụ thông minh ứng dụng AI và đưa vào sử dụng từ 30 đến 300 robot xây dựng thông minh.

Các chuyên gia nhấn mạnh TPHCM cần duy trì cơ chế một cửa, bảo đảm tính nhất quán của quy định pháp lý và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ VIFC.

Thu Hà