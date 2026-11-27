Ngày 27-11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM phối hợp với Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn”.

Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, tính đến cuối tháng 7-2026, thành phố có hơn 2,6 triệu trẻ dưới 16 tuổi, trong đó hơn 607.000 trẻ đăng ký tạm trú và 182.121 trẻ khai báo nơi ở hiện tại hoặc chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Số lượng trẻ em lớn, tình hình biến động dân cư phức tạp cùng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em tại cơ sở.

Qua khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM ghi nhận, việc phối hợp giữa các cơ sở trợ giúp và chính quyền cấp xã trong tiếp nhận, xử lý, phản hồi kết quả đối với những trường hợp trẻ cần được bảo vệ khẩn cấp có lúc chưa kịp thời; còn thiếu cơ chế theo dõi xuyên suốt quá trình trẻ trở về gia đình và sau thời gian tạm lánh.

Theo Sở Y tế, một trẻ bị bạo lực, xâm hại có thể đồng thời cần được chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý và bảo vệ khẩn cấp. Nếu thiếu đầu mối điều phối, trẻ có thể phải tiếp cận nhiều đơn vị nhưng vẫn không được hỗ trợ đầy đủ. Yêu cầu phối hợp liên ngành càng trở nên cấp thiết khi nhân lực quản lý nhà nước về trẻ em còn mỏng. TPHCM hiện có 9.948 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và 12.825 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong khi đó, thành phố chỉ có 4 công chức cấp thành phố và 168 công chức kiêm nhiệm cấp xã làm công tác quản lý nhà nước về trẻ em.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, phát biểu tại hội thảo

Từ thực tế này, Sở Y tế đề xuất chuyển từ quản lý từng cơ sở riêng lẻ sang phát triển mạng lưới bảo vệ trẻ em theo cơ chế một đầu mối, nhiều dịch vụ, lấy nhu cầu của trẻ làm trung tâm. Cơ chế này bước đầu được triển khai thông qua mô hình thí điểm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Tùy từng trường hợp, các sở, ngành, bệnh viện và chuyên gia phối hợp hội chẩn, xây dựng kế hoạch can thiệp, giúp trẻ tiếp cận các dịch vụ y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý và bảo vệ khẩn cấp phù hợp.

Để tạo thuận lợi cho người dân thông báo các trường hợp trẻ cần được bảo vệ, theo Sở Y tế, UBND TPHCM đã chấp thuận đề xuất tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào Cổng thông tin 1022. Sở Y tế đồng thời đề xuất xác định một đầu mối theo dõi xuyên suốt từng trường hợp, phân định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan; thống nhất quy trình tiếp nhận, chuyển gửi, phản hồi kết quả và theo dõi sau can thiệp, bảo đảm trẻ được hỗ trợ liên tục, kịp thời và giữ bí mật đời sống riêng tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm mỗi trường hợp trẻ em cần hỗ trợ đều có một đầu mối quản lý xuyên suốt. Trong đó, Sở Y tế chủ trì rà soát, hoàn thiện quy trình phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp và kết nối giữa Tổng đài 111, Cổng thông tin 1022 với mô hình một cửa. Các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền học tập của trẻ.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu công khai đầu mối phụ trách công tác trẻ em; chủ động phát hiện, giải quyết dứt điểm từng hồ sơ, kết nối các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ kịp thời, an toàn và phù hợp, nhất là đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.