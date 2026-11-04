TPHCM hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, theo nhu cầu

Giờ học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM)

Chiều 4/11, Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn 3 mô hình tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học, triển khai Thông tư 85 có hiệu lực từ ngày 15/11.

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục cần phân biệt rõ hai loại hình hoạt động, căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, thời gian và phương thức tổ chức, tránh nhầm lẫn với dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường được nhà trường tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình GDPT 2018.

Trong khi đó, giáo dục theo nhu cầu người học hướng đến nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, đáp ứng sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển cá nhân. Hoạt động được tổ chức ngoài thời gian chính khóa và giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện đăng ký của học sinh và cha mẹ học sinh.

Để bảo đảm việc triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn 3 mô hình bố trí thời gian, thời khóa biểu cho hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu.

Mô hình 1: áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà. Theo đó, nhà trường phải bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu được bố trí thành khung thời gian riêng, không xen kẽ với các tiết học chính khóa và giáo dục tăng cường.

Lịch tổ chức có thể linh hoạt theo ngày, khối lớp và nhóm học sinh, phù hợp với khả năng bố trí giáo viên, tránh gây quá tải. Học sinh không đăng ký tham gia được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp. Trường hợp học sinh ở lại trường, nhà trường phải tổ chức hoạt động phù hợp và bảo đảm giám sát an toàn.

Mô hình 2: áp dụng đối với các trường có điều kiện tổ chức lớp học linh hoạt theo nhu cầu. Ở những tiết học theo nhu cầu, học sinh đã đăng ký sẽ di chuyển đến phòng học chức năng, phòng máy tính để tham gia các nhóm nội dung tự chọn.

Các nhóm nội dung có thể gồm: phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính; phát triển năng lực số, AI, tin học theo chuẩn quốc tế, STEM nâng cao, STEM Robot, lập trình, IoT và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nhà trường có thể tổ chức nhóm phát triển năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, luyện tập theo chứng chỉ quốc tế, học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài hoặc thông qua các môn Toán, Khoa học; nhóm giáo dục kỹ năng sống và các kỹ năng mềm khác.

Học sinh không đăng ký tham gia các nội dung trên sẽ được bố trí hoạt động tự học, đọc sách hoặc trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức.

Mô hình 3: áp dụng đối với các trường tiên tiến hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 (tích hợp môn Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh), trong đó 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường. Với mô hình này, nhà trường bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo từng lớp học riêng.

Trước khi triển khai, các trường phải khảo sát nhu cầu của học sinh, phụ huynh; rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch tổ chức. Kế hoạch cần xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, đối tượng, hình thức, thời gian, nhân sự, điều kiện bảo đảm và dự toán kinh phí đối với hoạt động có thu.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch, niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của trường ít nhất một tuần trước khi thực hiện.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường ưu tiên sử dụng đội ngũ giáo viên của đơn vị, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, chuẩn năng lực số và ngoại ngữ. Đối với những nội dung ngoài môn học hoặc chuyên sâu cần hợp tác với đối tác bên ngoài, hiệu trưởng phải thẩm định hồ sơ năng lực, ký hợp đồng phối hợp hoặc thỉnh giảng theo đúng quy định.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, cơ quan quản lý và phụ huynh, người giám hộ về nội dung, chất lượng, an toàn cũng như tính minh bạch tài chính của các hoạt động giáo dục.