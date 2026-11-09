TPHCM họp mặt kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Campuchia

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Hai quốc gia luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác. Hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục phát triển. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt khoảng 8,67 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 4,26 tỷ USD và nhập khẩu 4,38 tỷ USD.

Cùng với thúc đẩy hợp tác kinh tế, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM triển khai nhiều hoạt động thiết thực vun đắp tình đoàn kết. Hội phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm Chiến thắng ngày 7-1-1979, đón hơn 150 đại biểu và sinh viên Campuchia. Hội cũng tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2026 tại chùa Phổ Minh; trao học bổng cho 12 sinh viên Campuchia có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 216 triệu đồng.

Hội đã phối hợp với các bác sĩ thiện nguyện tổ chức chuyến công tác xã hội vào tháng 10 khám bệnh, phát thuốc tặng quà cho hơn 2.000 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại quận Prek Pnau, Phnom Penh, trị giá gần 2 tỷ đồng. Tổng trị giá hoạt động từ thiện của Hội trong 10 tháng năm 2026 đạt hơn 6 tỷ đồng.

Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM Luon Bunvadh cho biết tháng 6 vừa qua, Tổng Lãnh sự quán, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Trung ương cùng các doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia - Lào tại TPHCM.

Sự kiện có sự tham dự của đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cùng các nhà đầu tư Campuchia nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại. Đó là trụ cột quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ giữa ba nước.

Ông Luon Bunvadh khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa.

Tổng Lãnh sự Campuchia Luon Bunvadh trao Bằng khen của Thủ đô Phnom Penh tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM.

Nhân dịp này, thay mặt Chính quyền Thủ đô Phnom Penh, Tổng Lãnh sự Campuchia Luon Bunvadh trao Bằng khen của Thủ đô Phnom Penh tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM vì đã hỗ trợ 2.000 suất khám bệnh tại Thủ đô Phnom Penh.