Số người được khám sức khỏe theo tuần (Ảnh: SỞ Y TẾ)

Tính đến ngày 16-11, thành phố đã khám sức khỏe cho 2.404.494 học sinh (92,48%), 3.835.725 người lao động (63,01%) và 221.390 sinh viên (50,32%). Kết quả cho thấy tỷ lệ khám sức khỏe học sinh đã đạt mức cao, trong khi người lao động và đặc biệt là sinh viên tuy có cải thiện những vẫn còn ở mức thấp, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Theo số liệu cập nhật tại 168 phường, xã, đặc khu, có 20 địa phương đạt tỷ lệ từ 90% trở lên, trong đó 7 địa phương ghi nhận tỷ lệ vượt 100%; 24 địa phương đạt từ 80% đến dưới 90%; 41 địa phương đạt từ 70% đến dưới 80%; 42 địa phương đạt từ 60% đến dưới 70% và 41 địa phương còn dưới 60%.

Vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ thấp dưới 50%, như phường An Nhơn (47,4%), phường An Lạc (48,6%), phường Bình Trị Đông (49,1%), xã Thường Tân (49,7%).

Trong giai đoạn nước rút của Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và cơ sở khám sức khỏe tiếp tục chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ địa phương, trường học, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe.

Các cơ sở đã được Sở Y tế kết nối với địa phương cần duy trì, tăng cường phối hợp, chủ động thống nhất lịch và triển khai các đợt khám theo nhu cầu thực tế, ưu tiên địa phương có tỷ lệ khám còn thấp và các nhóm học sinh, sinh viên, người lao động chưa được khám. Tăng cường tổ chức khám lưu động, khám ngoài giờ hành chính và vào các ngày nghỉ, tạo thuận lợi cho người dân tham gia.

Nhân viên y tế Bệnh viện Lê Văn Việt thăm khám sức khỏe cho người dân (Ảnh: BVCC)

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ sở khám sức khỏe đã được kết nối; chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các lực lượng tại địa phương rà soát danh sách người chưa được khám, xác định nhu cầu và thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện. Thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, vận động và hỗ trợ người dân tham gia theo lịch đã thống nhất, bảo đảm các đợt khám được tổ chức hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn lực hỗ trợ, tránh lãng phí.

Các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp bám sát chỉ đạo của UBND TPHCM về đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe; khẩn trương rà soát số sinh viên, học viên chưa được khám trong năm 2026, chủ động phối hợp với các cơ sở khám sức khỏe để thống nhất kế hoạch, bố trí địa điểm và lịch khám phù hợp với lịch học.

Phân công đầu mối chịu trách nhiệm, thông báo và đôn đốc sinh viên, học viên tham gia đầy đủ, đồng thời phối hợp tổng hợp kết quả, cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn của ngành y tế; rà soát, ghi nhận kết quả đã khám để tránh tổ chức khám trùng lặp.