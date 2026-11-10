TPHCM: Hơn 9,5 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc

11 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe trên 90%

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến ngày 9-11, toàn thành phố đã có 9.530.366 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 74,6% dân số. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các địa phương và nhóm đối tượng vẫn còn chênh lệch đáng kể, nhất là người lao động và sinh viên.

Trong tổng số hơn 9,5 triệu người được ghi nhận, có hơn 6,53 triệu người khám sức khỏe định kỳ, hơn 1,42 triệu người được quản lý bệnh mạn tính, cùng các nguồn dữ liệu khám sức khỏe khác. Hiện chỉ có 11 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe trên 90%; 54 địa phương có tỷ lệ dưới 60%.

Đối với nhóm lao động chính thức, thành phố đã ghi nhận 2.391.312 người được khám sức khỏe, đạt 53,2% trong tổng số khoảng 4,5 triệu lao động. Trong đó, 920.478 người đã khám nhưng chưa có hồ sơ sức khỏe điện tử. Ở nhóm học sinh, sinh viên, tỷ lệ khám sức khỏe bậc tiểu học đạt 93,9%, THCS đạt 100%, trong khi THPT mới đạt 62,6% và sinh viên đạt 44,8%.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế TPHCM đang phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chưa tổ chức khám sức khỏe; yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, cam kết thời gian thực hiện.

“Ngành y tế cũng bố trí nguồn lực, sẵn sàng tổ chức khám ngoài giờ, hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ thấp và phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho người lao động, học sinh, sinh viên trước ngày 30-11-2026; đồng thời tiếp tục tổ chức khám cho số người dân còn lại trong năm 2026”, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng thông tin.

Các phường xã tham dự trực tuyến

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, xác định đầy đủ các nhóm đối tượng chưa được khám sức khỏe, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người lao động.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, việc triển khai khám sức khỏe toàn dân không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng người được khám, mà quan trọng hơn là phải đánh giá, phân tích được tình hình sức khỏe của người dân, làm cơ sở xây dựng các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp trong thời gian tới.

Sở KH-CN, Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan cần tăng cường phối hợp, rà soát, tổng hợp, đối chiếu và tích hợp dữ liệu khám sức khỏe. Cần xác định rõ những dữ liệu đã được cập nhật, những dữ liệu cần tiếp tục bổ sung và phương thức tổng hợp, thống kê đối với từng nhóm đối tượng, bảo đảm theo dõi chính xác kết quả thực hiện trên toàn địa bàn.

Việc tích hợp dữ liệu phải được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, hướng đến mục tiêu đưa thông tin sức khỏe lên các nền tảng phù hợp để người dân có thể trực tiếp theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời tạo điều kiện cho ngành y tế tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám cho người bệnh

Đối với các xã, phường, đặc khu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục rà soát toàn diện các nhóm dân cư trên địa bàn, nhất là những trường hợp chưa được khám sức khỏe. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó tích cực tham gia.

“Thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc cuối năm rất lớn. Vì vậy, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường, đặc khu phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, bảo đảm chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai hiệu quả, thực chất, phục vụ mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân thành phố”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Xử lý nghiêm thông tin sai lệch về chủ trương khám sức khỏe toàn dân Tại hội nghị, đại diện một địa phương phản ánh, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai lệch, xuyên tạc về mục đích của chương trình, trong đó có nội dung cho rằng việc khám sức khỏe nhằm lấy máu, lấy tạng của người dân. Những thông tin này khiến một bộ phận người dân hoang mang, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động tham gia khám sức khỏe. Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt, nhận diện và báo cáo cơ quan công an những trường hợp phát tán thông tin sai lệch để phối hợp xử lý theo quy định. Đối với người dân chưa hiểu rõ hoặc chưa đồng thuận, các địa phương phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục; tuyệt đối không áp đặt hành chính hoặc áp dụng biện pháp mang tính cưỡng chế để buộc người dân tham gia khám sức khỏe. Công an TPHCM và các cơ quan liên quan tăng cường nắm bắt, xử lý theo thẩm quyền những thông tin sai lệch, xuyên tạc về chủ trương, kết quả triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân; bảo đảm thông tin chính xác, tạo sự đồng thuận trong xã hội.