TPHCM: Hơn 82.500 lượt cán bộ đã đăng ký đánh giá KPI

Chiều 22-9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chủ trì.

TPHCM phân bổ biên chế theo nhu cầu thực tế

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã thông tin về tiến độ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên KPI trên hệ thống phần mềm.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đến nay toàn thành phố có 253 đơn vị (100%) và hơn 82.500 lượt cán bộ đã đăng ký thực hiện việc đánh giá KPI trên hệ thống phần mềm. Việc triển khai đánh giá KPI là quá trình vừa thực hiện vừa rà soát và hoàn thiện.

Trong quý 4-2026, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tiếp tục tham mưu để đẩy mạnh việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên KPI. Đồng thời, tập trung xây dựng đề án phân bổ biên chế năm 2027-2030, dựa trên biên chế Trung ương giao.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc phân bổ biên chế phải sát thực tế, căn cứ nhu cầu sử dụng của từng đơn vị, từng địa bàn, tránh cào bằng. Dự kiến, đề án sẽ được trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chậm nhất ngày 31-10.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy tập trung tham mưu triển khai công tác phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Tính đến ngày 20-9, TPHCM đã kết nạp hơn 8.100 đảng viên.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tờ trình về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ.

TPHCM đã phân cấp, ủy quyền hơn 1.000 nhiệm vụ cho cấp xã. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 99,5%, tỷ lệ hỗ trợ trực tuyến trên 88%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên 96%, 100% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc

Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc và từng bước ứng dụng KPI. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; tăng cường biệt phái cán bộ có chuyên môn hỗ trợ cơ sở. Đồng thời, bảo đảm bộ máy nhân lực và điều kiện vận hành các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung, giúp bộ máy sau sắp xếp hoạt động ổn định, thông suốt.

Việc giao nhiệm vụ từng bước thực hiện theo nguyên tắc “rõ chủ trương, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ cơ chế kiểm tra”. Công tác chuyển đổi số, số hóa tài liệu và theo dõi tiến độ công việc được đẩy mạnh, phục vụ phân tích, cảnh báo, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kết luận chủ trương thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp và một số tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ, gắn giữa tuyên truyền, định hướng thông tin với đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội theo hướng đa dạng, sâu sát…