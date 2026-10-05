TPHCM: Hơn 5,74 triệu người dân đã được khám sức khoẻ, khám sàng lọc

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 thăm khám sức khỏe cho người dân

Hiện toàn thành phố có 69/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ cộng dồn từ 50% trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn 59 địa phương dưới 40%, trong đó: 50 địa phương từ 30% đến dưới 40% và 09 địa phương dưới 30%.

9 địa phương còn ở mức dưới 30% bao gồm các phường: Bình Cơ (29,7%), Bình Trị Đông (29,4%), An Lạc (28,7%), Chánh Hưng (27,9%), Cầu Ông Lãnh (27,8%), Bến Thành (27,5%), Tân Sơn Nhất (27,1%), Phú Thạnh (26,5%) và Vĩnh Hội (25,9%).

Về nhóm đối tượng, học sinh được khám đạt 85,4%, trong khi người lao động đạt 23% và sinh viên đạt 20,9%. Người lao động và sinh viên là hai nhóm cần được tập trung trong thời gian còn lại.

Theo Sở Y tế TPHCM, từ 1-10, 15 tổ đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân đồng loạt triển khai đánh giá tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và mở rộng đến phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình. Đến thời điểm báo cáo, đã có 14 cơ sở đã được đánh giá, gồm 5 cơ sở xếp loại A và 9 cơ sở xếp loại B. Nhóm đạt loại A gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Nhân viên y tế hỗ trợ người dân khám sức khỏe, khám sàng lọc

Qua đánh giá, các cơ sở y tế được hướng dẫn khắc phục những hạn chế về tổ chức khám, quy trình chuyên môn, hồ sơ và cập nhật dữ liệu sau khám. Ngoài ra, một nội dung Sở y tế yêu cầu các địa phương và các cơ sở khám sức khoẻ cần tập trung rà soát, đối chiếu các trường hợp thuộc nhóm “ghi nhận dữ liệu”, hiện vẫn còn địa phương ghi nhận nhóm này chiếm hơn 40% số cộng dồn.

"Sở Y tế sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương và trạm y tế để kiểm tra căn cứ ghi nhận, chuẩn hóa thông tin và hoàn thiện kết quả trên Hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu có giá trị phục vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe sau khám", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.