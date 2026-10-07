TPHCM: Hơn 5,7 triệu dân khám sức khỏe, quyết tâm nâng tầm y tế cơ sở

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn khám sức khỏe cho học sinh.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TPHCM đang bước vào những giai đoạn bứt phá với các con số ấn tượng, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn hệ thống y tế.

Hơn 5,7 triệu lượt khám và nỗ lực chuẩn hóa chất lượng y tế

Tính đến 9h ngày 5/10, hệ thống ghi nhận số cộng dồn đã có 5.747.043 trường hợp người dân trên địa bàn được tham gia khám sức khỏe và tầm soát bệnh lý. Dữ liệu cho thấy toàn Thành phố hiện có 69/168 phường, xã, thị trấn và đặc khu đạt tỷ lệ khám cộng dồn từ 50% trở lên. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn còn sự chênh lệch khi 59 địa phương đạt dưới 40%. Đáng chú ý, có 50 địa phương dao động ở mức 30% đến dưới 40%, và 9 địa phương vẫn đang gặp khó khăn khi tỷ lệ bao phủ dưới 30% (bao gồm các phường: Bình Cơ, Bình Trị Đông, An Lạc, Chánh Hưng, Cầu Ông Lãnh, Bến Thành, Tân Sơn Nhất, Phú Thạnh và Vĩnh Hội).

Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM nhanh chóng yêu cầu lãnh đạo các địa phương thuộc nhóm có tỷ lệ dưới 40% phải khẩn trương rà soát lại phương thức tổ chức. Các đơn vị cần làm rõ những nhóm dân cư chưa được tiếp cận dịch vụ, đánh giá chính xác các rào cản, vướng mắc thực tế, từ đó linh hoạt điều chỉnh hình thức tổ chức khám sao cho phù hợp, tiện lợi nhất để người dân dễ dàng tham gia.

Đi sâu vào phân tích các nhóm đối tượng, tỷ lệ học sinh được khám đã đạt mức rất cao là 85,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở nhóm người lao động và sinh viên lại khá khiêm tốn, chỉ đạt lần lượt 23% và 20,9%. Do đó, Sở Y tế nhấn mạnh đây chính là hai nhóm mục tiêu cốt lõi cần được dồn lực tập trung tuyên truyền và hỗ trợ khám trong thời gian tới.

Song song với việc tăng cường số lượng, Sở Y tế TPHCM đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bắt đầu từ ngày 1/10, 15 Tổ đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân đã đồng loạt ra quân. Các tổ này thực hiện kiểm tra sâu sát tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và mở rộng phạm vi đến cả các phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình.

Tính đến 9h ngày 5/10, hệ thống ghi nhận số cộng dồn đã có 5.747.043 trường hợp người dân trên địa bàn được tham gia khám sức khỏe và tầm soát bệnh lý.

Đến nay, 14 cơ sở y tế đã hoàn tất quá trình đánh giá với kết quả 5 cơ sở xuất sắc đạt xếp loại A và 9 cơ sở đạt loại B. Những cái tên tiêu biểu trong nhóm loại A có thể kể đến như: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Thông qua công tác kiểm tra, các cơ sở y tế không chỉ được xếp loại mà còn được hướng dẫn trực tiếp để khắc phục triệt để những hạn chế tồn đọng trong khâu tổ chức, quy trình chuyên môn, quản lý hồ sơ và đặc biệt là công tác cập nhật dữ liệu. Hiện nay, một thách thức lớn được đặt ra là nhóm “ghi nhận dữ liệu” vẫn chiếm tới hơn 40% số cộng dồn tại một số địa phương.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả của chương trình là mô hình phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện - Chính quyền địa phương - Trạm Y tế. Hiệu quả của chương trình không chỉ được đo bằng số lượt khám mà còn ở chất lượng phối hợp giữa các đơn vị, tính đầy đủ của hồ sơ và giá trị của dữ liệu sức khỏe được hình thành. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước chuyển từ "khám sức khỏe tập trung" sang "quản lý sức khỏe toàn dân", góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn

Sở Y tế yêu cầu các trạm y tế và địa phương phải lập tức đối chiếu, chuẩn hóa thông tin từng trường hợp để đẩy lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử. Chỉ khi dữ liệu được làm sạch và minh bạch, kết quả khám sức khỏe mới thực sự có giá trị, trở thành nền tảng vững chắc phục vụ cho công tác theo dõi và chăm sóc bệnh nhân về sau.

Đưa năng lực tuyến trên về cơ sở, biến Trạm Y tế thành "cánh tay nối dài"

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình kết nối các bệnh viện với 168 Trạm y tế xã, phường, đặc khu không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ chuyên môn. Điều có ý nghĩa sâu sắc hơn là chương trình đang tạo nên một phương thức làm việc mới của cả hệ thống y tế Thành phố. Theo đó, các bệnh viện không chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ tại bệnh viện mình, mà cùng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và trách nhiệm để nâng cao năng lực tuyến y tế gần dân nhất.

Mỗi Trạm y tế đều có một bệnh viện đa khoa đồng hành thường xuyên; đồng thời, các bệnh viện chuyên khoa cùng vào cuộc triển khai những "gói năng lực chuyên khoa thiết yếu". Mục tiêu không phải làm thay Trạm y tế, mà là giúp Trạm từng bước tự làm được nhiều hơn, làm tốt hơn và duy trì năng lực đó lâu dài.

Sở Y tế TPHCM cảm ơn Ban Giám đốc các bệnh viện đã sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ, chia sẻ trách nhiệm đối với sự phát triển chung. Ở chiều ngược lại, ngành y tế cũng rất chia sẻ với những khó khăn mà các Trạm y tế đang đối mặt hằng ngày, gồm: thiếu bác sĩ, nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị và danh mục kỹ thuật chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Chương trình này được xây dựng không phải để tạo thêm việc cho Trạm y tế, mà để đưa thêm nguồn lực, chuyên môn và sự đồng hành của cả hệ thống bệnh viện đến với Trạm.

Song song với việc tăng cường số lượng người dân khám sức khỏe, Sở Y tế TPHCM cũng chú trọng đến việc kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ của bệnh viện chỉ thực sự có ý nghĩa khi Trạm y tế chủ động cùng tham gia. Giám đốc Trạm Y tế không chờ bệnh viện xuống hỗ trợ, mà phải chủ động rà soát xem Trạm mình đang thiếu gì, yếu ở đâu, người dân đang cần gì, từ đó chủ động trao đổi với Giám đốc bệnh viện đồng hành để xây dựng kế hoạch sát thực tế. Việc luân phiên bác sĩ hiện nay được triển khai trong bối cảnh thành phố đã có chính sách hỗ trợ, giúp chủ trương này từng bước trở thành một cơ chế bền vững. Bác sĩ không chỉ xuống Trạm khám bệnh, mà còn đào tạo tại chỗ, hướng dẫn thực hành, chuyển giao kỹ năng và để lại năng lực cho đội ngũ của Trạm y tế.

Thước đo thành công sẽ không phải là có bao nhiêu đoàn xuống Trạm, bao nhiêu lớp đào tạo hay lượt bác sĩ luân phiên. Thước đo quan trọng nhất là sau 6 tháng, 12 tháng và những năm tiếp theo, Trạm y tế mạnh lên như thế nào; bao nhiêu bệnh thông thường và mạn tính được quản lý ngay tại cộng đồng; bao nhiêu trường hợp được phát hiện sớm, xử trí đúng, chuyển viện an toàn; và người dân có ngày càng tin tưởng tìm đến Trạm y tế hay không.

“Nếu mỗi bệnh viện cùng góp sức và mỗi Trạm y tế chủ động tiếp nhận, học hỏi, thì 168 Trạm y tế sẽ không còn là 168 đơn vị hoạt động riêng lẻ, mà trở thành 168 ‘cánh tay nối dài’ của cả hệ thống y tế thành phố. Đích đến cuối cùng là: Trạm y tế mạnh hơn - người dân được chăm sóc tốt hơn - hệ thống y tế thành phố phát triển bền vững hơn”, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.