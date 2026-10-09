TPHCM: Hơn 400 hồ sơ công chứng điện tử sau 2 tháng

Ngày 9-10, bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, cho biết Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là đơn vị đầu tiên phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM và một số văn phòng công chứng triển khai mô hình này.

Theo đó, việc công chứng điện tử và số hóa toàn trình hồ sơ tài sản bảo đảm được thực hiện theo phương thức trực tuyến, hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã chỉ đạo Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận cùng giám đốc 38 chi nhánh phối hợp với MB thống nhất quy trình, bố trí nhân sự và bảo đảm việc thực hiện thí điểm đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ hướng dẫn nhân rộng mô hình đến các ngân hàng khác.

Đại diện MB cho biết, việc triển khai công chứng điện tử và số hóa toàn trình hồ sơ bảo đảm là bước tiến trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, góp phần tăng tính minh bạch, an toàn và thuận tiện trong phối hợp giữa ngân hàng với cơ quan quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, khách hàng ở Hà Nội có tài sản thế chấp tại TPHCM có thể thực hiện giao dịch công chứng trực tuyến mà không cần di chuyển vào thành phố. Các bên có thể làm việc từ 2 địa điểm khác nhau, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đại diện MB cho biết ngân hàng kỳ vọng sự phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới quy trình, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.