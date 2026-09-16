TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

Phát hiện hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND TPHCM và Kế hoạch số 1283/KH-CCQLTT ngày 13/5/2026 của Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, Đội Quản lý thị trường số 13 đã tập trung kiểm tra các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn được phân công.

Ngày 16/9, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương TPHCM cho biết, thông qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 13 đã phát hiện 7 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có các hành vi sản xuất, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Tổng số tang vật tạm giữ để xử lý theo quy định là hơn 40.000 đơn vị sản phẩm, gồm quần áo, giày dép, nước xả vải... với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 13 đã phát hiện 7 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về sản xuất, trưng bày để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. (Ảnh: QLTT TPHCM)

Đáng chú ý, trong số các vụ việc được phát hiện có một vụ sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định. Tang vật trong vụ việc gồm 3.782 đôi dép thành phẩm mang các nhãn hiệu TOMMY HILFIGER, VANS và SKECHERS, với trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phát hiện và xử lý các vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 13 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để trao đổi thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, nhất là các phương thức, thủ đoạn lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ các sản phẩm giả mạo. (Ảnh: QLTT TPHCM)

Xử lý hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc

Cùng với công tác đấu tranh chống hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhằm kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thực hiện Kế hoạch số 5490/KH-CATP-SCT ngày 5/7/2026 của Công an và Sở Công Thương TPHCM về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, Đội Quản lý thị trường số 20 phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 6 cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 83kg thịt heo đông lạnh đang được lưu giữ tại một kho. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng.

Hơn 83kg thịt heo đông lạnh không có hóa đơn chứng từ bị thu giữ. (Ảnh: QLTT TPHCM)

Đáng chú ý, số thịt heo này không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 20 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ 83kg thịt heo đông lạnh vi phạm sau đó được tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Toàn bộ 83kg thịt heo đông lạnh vi phạm sau đó được tổ chức tiêu hủy theo quy định. (Ảnh: QLTT TPHCM)

Các vụ việc được phát hiện trong thời gian qua cho thấy lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đang đồng thời tăng cường kiểm soát nhiều nhóm hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, từ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đến thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Thời gian tới, các Đội Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời chú trọng hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và các hành vi kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Qua đó, lực lượng chức năng hướng tới việc ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.