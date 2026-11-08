TPHCM: Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại Ngày hội Thực tập và Việc làm 2026

Tham gia ngày hội có gần 40 doanh nghiệp với 33 gian hàng, tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, công nghệ, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản, logistics, sản xuất, năng lượng và công nghệ thiết kế.

Chuỗi hoạt động được triển khai từ ngày 4 đến 8/11, kết hợp tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để sinh viên, người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động, tìm kiếm công việc phù hợp và chuẩn bị kỹ năng ứng tuyển.

Ngày hội Thực tập và Việc làm thu hút lượng lớn sinh viên tham gia để tìm việc. Ảnh: T.K

Tại các gian hàng, ứng viên có thể trực tiếp tìm hiểu vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và trao đổi với đại diện doanh nghiệp. Hoạt động phỏng vấn tuyển dụng 1:1 cũng được tổ chức nhằm giúp ứng viên thể hiện năng lực, kinh nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để nhà tuyển dụng đánh giá và lựa chọn nhân sự phù hợp.

Bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, chương trình còn triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng viên thông qua công nghệ. Đáng chú ý, khu vực AI Career Zone giới thiệu các công cụ AI Review CV, AI Career Advisor và AI Resume Scanner, hỗ trợ người tìm việc rà soát hồ sơ, tham khảo định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình ứng tuyển.

Trải qua hơn 27 năm tổ chức, ngày hội là một trong những hoạt động kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học. Thông qua tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng, sinh viên có thêm thông tin về yêu cầu thực tế của từng vị trí, nhận diện những kỹ năng còn thiếu để chủ động hoàn thiện trước khi bước vào thị trường lao động.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn ứng viên trẻ, tìm kiếm nhân lực tiềm năng và gắn kết với hoạt động đào tạo.

Đáng chú ý, các hoạt động trước ngày hội tập trung vào những kỹ năng thiết thực như tìm hiểu thị trường lao động, hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển, bổ sung kỹ năng nghề nghiệp và thực hành phỏng vấn. Qua đó, giúp sinh viên có sự chuẩn bị chủ động hơn trước những yêu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp.

Ngoài hình thức tuyển dụng trực tiếp, chương trình còn triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng viên thông qua công nghệ. Ảnh: T.K

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhu cầu tuyển dụng tại thành phố trong tháng 10/2026 tiếp tục cao hơn số người có nhu cầu tìm việc. Cụ thể, thị trường ghi nhận hơn 19.500 vị trí tuyển dụng, trong khi số người tìm việc là hơn 17.900 người, chênh lệch khoảng 1.500 vị trí.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng dự báo tiếp tục tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; sản xuất, chế biến; vận hành máy, lao động kỹ thuật và logistics, kho vận, xuất nhập khẩu.

Đây là giai đoạn nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Nhu cầu bổ sung lao động vì vậy tiếp tục gia tăng ở một số ngành nghề, mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp và người lao động đang tìm kiếm việc làm vào dịp cuối năm.