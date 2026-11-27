Sáng 27/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM phối hợp với Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn TPHCM”.

Theo báo cáo kết quả khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố, tính đến ngày 31/7, TPHCM có hơn 2.660.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 1.870.859 trẻ đăng ký thường trú, 607.830 trẻ đăng ký tạm trú và 182.121 trẻ khai báo nơi ở hiện tại hoặc chưa đăng ký thường trú, tạm trú.

Bên cạnh đó, thành phố ghi nhận 172 trường hợp trẻ em thiếu giấy tờ hộ tịch, định danh và 19 trẻ lang thang, cơ nhỡ được rà soát, phát hiện. Tổng cộng có 182.312 trường hợp cần quan tâm hỗ trợ hoàn thiện cư trú và giấy tờ tùy thân.

Đáng chú ý, số liệu ước tính sơ bộ quý III/2026 do Sở Y tế cung cấp tại hội nghị tham vấn ngày 13/11 có khoảng 264.000 trẻ lưu trú chưa đăng ký và khoảng 9.900 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm cả nhóm có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các ngành đang tiếp tục đối chiếu, chuẩn hóa phạm vi thống kê để bảo đảm tính thống nhất.

Thực tế cho thấy, biến động dân cư cơ học lớn, tình trạng lao động nhập cư và thuê trọ thường xuyên thay đổi nơi ở đang tạo áp lực đối với công tác quản lý cư trú, bảo đảm quyền trẻ em. Một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của giấy tờ tùy thân, mã định danh cá nhân và thẻ Căn cước cho trẻ em.

Quang cảnh hội thảo sáng 27/11. Ảnh: L.P

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, yêu cầu các sở, ngành và 168 phường, xã, đặc khu quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Trong đó, Công an thành phố và Sở Tư pháp tiếp tục nhân rộng mô hình tổ lưu động xuống tận cơ sở, hỗ trợ trẻ hoàn thiện giấy tờ tùy thân. Mô hình này đã giải quyết đăng ký khai sinh trọn gói cho 499/499 trẻ thuộc diện nhân khẩu đặc biệt và cấp thẻ Căn cước cho 100% trẻ em tại 108 cơ sở bảo trợ xã hội.

Đối với chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Sở Y tế và chính quyền cơ sở thiết lập đầu mối tiếp nhận linh hoạt, kịp thời cấp thẻ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn khi phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh, kể cả trường hợp chưa hoàn thiện mã định danh cá nhân.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn diện các trường tình thương, không giải thể lớp học giữa năm khi chưa có phương án tiếp nhận học sinh. Đồng thời, hướng dẫn đánh giá năng lực để xếp lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ quá tuổi học vượt lớp khi đủ điều kiện, cấp mã học sinh số và phối hợp đề xuất hỗ trợ chi phí học tập ngoài học phí, hạn chế nguy cơ bỏ học.

Đối với hệ thống bảo trợ xã hội, Sở Y tế và Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế ngân sách giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các cơ sở ngoài công lập đủ điều kiện, gắn với chuẩn hóa năng lực đội ngũ bảo mẫu.