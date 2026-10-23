TPHCM: Hơn 136 tỷ đồng mở rộng, cải tạo Trường THPT Nguyễn Du

Phối cảnh Trường THPT Nguyễn Du. QUANG HUY

Dự án có tổng mức đầu tư 136,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, với thời gian thi công và hoàn thành dự kiến là 390 ngày. Quy mô xây dựng bao gồm việc xây dựng mới khối A và B với kết cấu gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi (1 trệt, 3 lầu) và tum kỹ thuật. Khối nhà mới này sẽ cung cấp 28 phòng học cùng 3 phòng chức năng trên tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5.350m², được trang bị máy điều hòa và các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy. Song song đó, dự án tiến hành cải tạo toàn diện các khối công trình hiện hữu gồm 22 phòng học, các phòng bộ môn, khu hiệu bộ; đồng thời nâng cấp đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy, nâng nền, cải tạo hệ thống điện và cấp thoát nước kỹ thuật.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. QUANG HUY

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư khẳng định giáo dục luôn là nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đơn vị cam kết sẽ tổ chức triển khai thi công đúng tiến độ, đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình theo thiết kế được phê duyệt. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng đến xung quanh và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Chia sẻ tại buổi lễ, thầy Lê Văn Đỏ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo các cấp để dự án được chính thức triển khai. Đồng thời nhấn mạnh, việc mở rộng và nâng cấp trường lớp khang trang chính là ước mơ, mong mỏi nhiều năm qua của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Theo thầy Lê Văn Đỏ, đây là nhu cầu cơ sở vật chất hết sức cấp thiết trong bối cảnh nhà trường đang định hướng triển khai chương trình giảng dạy theo mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế và khu vực, đáp ứng sự kỳ vọng rất lớn từ phụ huynh và xã hội. Tập thể nhà trường kỳ vọng các đơn vị thi công sẽ tập trung nguồn lực, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng sử dụng lâu dài và bàn giao công trình khang trang, tiện nghi đúng tiến độ, kịp thời đưa vào phục vụ công tác khai giảng và giảng dạy ngay từ năm học 2027 - 2028.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM và đại biểu tại buổi lễ. QUANG HUY