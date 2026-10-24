TPHCM: Hơn 1.200 người dân phường Chánh Phú Hòa được khám, tầm soát sức khỏe miễn phí

Đông đảo người dân Phường Chánh Phú Hòa chờ khám, tầm soát bệnh

Chương trình thu hút hơn 1.200 người dân trên địa bàn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực ngay tại địa phương.

Người dân được đội ngũ y tế kiểm tra tổng quát, đánh giá chuyên sâu các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh lý tim mạch, thận và rối loạn chuyển hóa, tư vấn sức khỏe cùng bác sĩ và được cấp phát thuốc miễn phí. Bên cạnh tầm soát, đội ngũ y bác sĩ còn tư vấn, chia sẻ kiến thức y khoa, giúp người dân hiểu đúng về các bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa, nhận diện các yếu tố nguy cơ và chủ động phòng ngừa. Đồng thời được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe theo hướng khoa học.

Không chỉ hướng đến người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao, chương trình mở rộng cơ hội cho mọi người dân kiểm tra sức khỏe miễn phí, tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại và được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp.

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu phát biểu tại chương trình

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, chung tay dự phòng và quản lý bệnh mạn tính, các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng là định hướng dài hạn của Long Châu. Thông qua chương trình Long Châu và Boehringer Ingelheim sẽ hợp lực đưa nhận diện nguy cơ và tầm soát thận đến gần hơn với nhóm bệnh nhân đái tháo đường, từ đó tạo cơ hội phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ và kết nối người bệnh với hành trình chăm sóc phù hợp.

“Chúng tôi nỗ lực đưa kiến thức y khoa, các giải pháp chăm sóc sức khỏe mới và những tiến bộ y học quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam thông qua nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm nâng cao cơ hội được chẩn đoán kịp thời và dự phòng sớm cho người dân, góp phần đưa việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm trở thành một thói quen bền vững”, ông Ngô Quốc Bảo thông tin.

Ông Nguyễn Công Quan Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Công Quan, Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa thay mặt lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa trân trọng cảm ơn đến Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Boehringer Ingelheim cùng các đơn vị y tế đã tổ chức chương trình ý nghĩa, thiết thực cho người dân địa phương.

Chương trình giúp người dân được khám, tư vấn sức khỏe và tiếp cận kiến thức về phòng ngừa bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa ngay tại nơi sinh sống. Đồng thời, lãnh đạo Phường mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thời gian tới.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 10 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 5 xe đạp cho học sinh vượt khó trong học tập và phường cũng đã vận động hỗ trợ 100 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng Trao đổi nhanh với báo SGGP tại chương trình, TS-BS Huỳnh Minh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế TPHCM đang hướng đến phát hiện sớm, đánh giá toàn diện nguy cơ tim mạch, thận, chuyển hóa và kết nối người dân với quy trình theo dõi, điều trị lâu dài tại cộng đồng.

TS-BS Huỳnh Minh Chín

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, qua hoạt động khám sức khỏe và quản lý bệnh tại cộng đồng, ngành y tế ghi nhận những khoảng trống nào trong tiếp cận khám, điều trị của người mắc đái tháo đường? - TS-BS Huỳnh Minh Chín: Bệnh đái tháo đường type 2 thường diễn tiến âm thầm nên nhiều người chỉ đi khám khi đã có triệu chứng hoặc biến chứng, bỏ lỡ cơ hội can thiệp sớm. Việc quản lý bệnh cũng chưa liên tục. Một số người đã được chẩn đoán nhưng không tái khám định kỳ, chưa tuân thủ đầy đủ điều trị, dinh dưỡng và vận động. Các chỉ số như đường huyết, huyết áp, chức năng thận và nguy cơ tim mạch chưa được theo dõi đồng bộ. Công tác quản lý vẫn chủ yếu diễn ra khi người bệnh đến cơ sở y tế; việc chủ động tiếp cận, hỗ trợ tại cộng đồng cần được tăng cường, nhất là với người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền hoặc khó tiếp cận dịch vụ y tế. Nhận thức về biến chứng cũng chưa đầy đủ. Nhiều người chỉ quan tâm đến đường huyết mà chưa hiểu rõ mối liên quan giữa đái tháo đường với bệnh tim mạch, suy thận, tổn thương mắt và biến chứng mạch máu.

Nhân viên y tế lấy máu kiểm tra đường huyết cho người dân

* Với chương trình lần này, ngành y tế đặt ra yêu cầu gì về nội dung khám, xét nghiệm và tư vấn để phát hiện hiệu quả nguy cơ tim mạch, thận, chuyển hóa? - Chương trình cần hướng đến phát hiện, phân tầng nguy cơ và kết nối người dân với quy trình quản lý, điều trị phù hợp, thay vì chỉ khám hoặc làm một số xét nghiệm đơn lẻ. Với người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ cao, cần đánh giá toàn diện tình trạng đường huyết, huyết áp, cân nặng và nguy cơ tim mạch. Tùy tình trạng, người bệnh cần được đánh giá thêm về tiền sử, thuốc đang dùng, dinh dưỡng, vận động, mắt và bàn chân. Kết quả phải được phân tích, tư vấn rõ ràng và chuyển thành hướng chăm sóc cụ thể. Người có nguy cơ cao hoặc kết quả bất thường cần được hướng dẫn khám chuyên khoa, chuyển đến cơ sở phù hợp và theo dõi sau khám. Thông tin khám, xét nghiệm và kế hoạch quản lý cần được kết nối với y tế địa phương, bảo đảm bảo mật. Qua đó, góp phần hình thành quy trình chăm sóc liên tục, củng cố y tế cơ sở và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. - Xin cảm ơn ông

Một số hình ảnh tại chương trình

Ông Apisak Khunwet - Tổng Giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam phát biểu tại chương trình

Lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa thăm hỏi, động viên người dân đến khám, tầm soát sức khỏe

Nhân viên y tế đo huyết áp cho người dân

Người dân chờ khám siêu âm

Ban tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn