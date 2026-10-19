TPHCM hoàn thành việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ trước ngày 30-10-2026

Ngày 19-10, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có thông báo kết luận của đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Thông báo kết luận được đưa ra ngay sau cuộc họp nghe báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2026, kết quả thực hiện kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong hệ thống Văn phòng cấp ủy TPHCM, giai đoạn 2026-2030.

Theo kết luận, các cấp ủy, cơ quan Đảng của TPHCM được yêu cầu phải quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kỷ luật thực thi, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác triển khai các nhiệm vụ.

Lãnh đạo và cán bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đang số hóa hồ sơ, tài liệu

Trong đó, người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn công tác chuyển đổi số; đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của kế hoạch 100 ngày trước ngày 15-11-2026 (trước 15 ngày so với kế hoạch chung).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông giao Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo các kế hoạch, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống đánh giá KPI hàng quý, nhất là các đồng chí đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc trong kỳ quý 3-2026 nhưng đơn vị còn nhiều nhiệm vụ chậm, muộn, chưa khắc phục.

Kết luận nêu rõ, áp dụng triệt để chữ ký số, việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản, hồ sơ phải thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối các loại văn bản, hồ sơ đủ điều kiện thực hiện toàn trình. Kết quả số liệu thống kê tỷ lệ thực hiện trên phần mềm được đưa vào xem xét, đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.

Các cấp ủy, cơ quan Đảng của TPHCM, cấp xã tập trung hoàn thành việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ theo đúng phạm vi, lộ trình đã được xác định theo kế hoạch. Việc số hóa tài liệu, hồ sơ bí mật nhà nước phải thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn về bảo vệ bí mật nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thất thoát, lộ lọt dữ liệu, hoàn thành trước ngày 30-10-2026.

Kết luận cũng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 4 thủ tục hành chính của Đảng (chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; thủ tục thu, nộp Đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác) trên môi trường điện tử một cách thông suốt, đồng bộ, đúng quy định.