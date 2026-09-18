TPHCM: Hoàn thành chỉnh lý, số hóa tài liệu để đẩy nhanh chuyển đổi số

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh VIỆT DŨNG)

Sáng 18-9, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM, nghe báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thành phố.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM.

Thí điểm Hệ thống iCPV-TPHCM

Sau 50 ngày triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số (từ ngày 13-7 đến 18-9), công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị TPHCM đã có những chuyển biến rõ ở cả hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số và nguồn nhân lực.

Thành phố đã rà soát, đưa vào vận hành hiệu quả hệ thống trang thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng, máy chủ được đầu tư đồng bộ; đồng thời cấu hình mô hình mạng thống nhất, quản lý tập trung, góp phần bảo đảm an toàn thông tin từ cấp thành phố đến cấp xã. Danh mục dữ liệu mở, nền tảng số dùng chung và hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung được cập nhật, tạo cơ sở cho việc hình thành kho dữ liệu dùng chung và chuẩn hóa dữ liệu ở nhiều lĩnh vực.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đối với nền tảng số, thành phố đã thí điểm Hệ thống iCPV-TPHCM tại 12 đảng ủy xã, phường; khối chính quyền cũng triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, trong đó nền tảng trực quan hóa dữ liệu đã tích hợp nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng khai phá dữ liệu được triển khai rộng đến các sở, ngành và UBND cấp xã, còn nền tảng số hóa dữ liệu dùng chung đã hoàn thành cài đặt.

Các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, thành phố tập trung rà soát những thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng thông tin từ cơ sở dữ liệu và tái cấu trúc một số thủ tục có tần suất phát sinh cao.

Đại diện Công an TPHCM báo cáo về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố đưa vào vận hành thử nghiệm các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, thử nghiệm ứng dụng AI cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; phổ cập kỹ năng số, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số ở cơ sở.

Tuy vậy, một số nội dung vẫn còn chậm so với yêu cầu. Thành phố đang tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn này để bảo đảm tiến độ chung của chương trình chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin, thành phố được Bộ Tư pháp đánh giá cao, là một trong những địa phương đi đầu trong sử dụng và công bố hệ thống dữ liệu phục vụ kết nối giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của thành phố đạt 88%; cắt giảm khoảng 30% thủ tục, thời gian và chi phí. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm, không lấy nguyên nhân thiếu kinh phí để lý giải cho việc chậm tiến độ.

Gắn kết quả chuyển đổi số với trách nhiệm người đứng đầu

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá, sau 50 ngày thực hiện, một số cơ quan, đơn vị đã chủ động hoàn thành công việc trước thời hạn, song vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa đạt tiến độ.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo tiến độ mốc hoàn thành là ngày 30-11 cũng như các đầu việc đã được giao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy lưu ý các địa phương, đơn vị khẩn trương đề xuất các cơ chế chính sách, phân cấp phân quyền và ban hành các quy chế hoạt động; đồng thời phải hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các nền tảng số; hoàn thành việc chỉnh lý và số hóa tài liệu.

Đồng chí lưu ý phải đẩy nhanh thanh - quyết toán; việc đầu tư phải đúng quy định, công khai, minh bạch, không để trùng lắp, lãng phí. Đối với dữ liệu, các cơ sở dữ liệu đã hoàn thành thì phải được đánh giá và đưa vào khai thác ngay; các cơ sở dữ liệu còn lại tập trung hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

“Kết quả thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, người đứng đầu”, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

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