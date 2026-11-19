Sáng 19/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Danh

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP thành phố đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, đồng thời gắn trách nhiệm của người chỉ huy với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chuẩn bị trước huấn luyện, diễn tập được triển khai từ con người, kế hoạch, vũ khí, trang bị kỹ thuật đến thao trường.

BĐBP TPHCM đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn súng bộ binh cho 880 cán bộ, chiến sĩ; tham gia và tổ chức 5 cuộc diễn tập. Các cuộc diễn tập, huấn luyện, gồm: diễn tập chiến thuật bắn đạn thật lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân khu vực phía Nam; diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, hai cấp trên bản đồ; diễn tập tác chiến phường, xã, đặc khu trong khu vực phòng thủ TPHCM tại 6 xã, phường; diễn tập cứu hộ, cứu nạn và diễn tập chiến thuật cấp Đồn Biên phòng cho 3 đơn vị.

BĐBP TPHCM tổ chức diễn tập chiến thuật cấp đồn Biên phòng. Ảnh: Văn Danh

Theo BĐBP TPHCM, 100% các cuộc diễn tập trong năm đạt loại khá trở lên và bảo đảm an toàn.

Đơn vị cũng tham gia 3 cuộc hội thi, hội thao, gồm: Hội thi bắn đạn thật súng máy phòng không kiêm nhiệm do Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức; hội thao võ thuật Biên phòng và hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.

Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM phát biểu. Ảnh: Văn Danh

Tại hội nghị, Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của cấp trên về bảo đảm an toàn, gắn trách nhiệm người chỉ huy với công tác huấn luyện.

Đội ngũ cán bộ được yêu cầu tập huấn chuyên sâu về quy tắc an toàn, quy trình sử dụng vũ khí, trang bị và kỹ năng xử lý sự cố trên sông, biển.

BĐBP TPHCM sẽ duy trì nghiêm chế độ kiểm tra của người chỉ huy, đồng thời tuyệt đối không tổ chức huấn luyện, diễn tập trên biển khi điều kiện thời tiết không bảo đảm. Đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trang bị, phương tiện, chủ động sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.