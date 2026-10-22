TPHCM hoàn thành 100% lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác danh tính để phục vụ giám định ADN

Chiều 22/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp tổ chức, ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã thông tin về kết quả thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó nổi bật là công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

TPHCM tổ chức họp báo định kỳ hàng tuần cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn

Theo đó, đến nay TPHCM đã hoàn thành 100% công tác khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tổng số mộ được khai quật lấy mẫu xét nghiệm ADN là 9.842 mộ, trong đó có 7.083 trường hợp lấy được mẫu hài cốt liệt sĩ và 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện trách nhiệm của chính quyền Thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với công tác khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN, TPHCM cũng tập trung thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ. Theo thông tin từ Sở Nội vụ, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức an táng chu đáo, trang trọng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác chăm lo đời sống người có công và thân nhân tiếp tục được Thành phố quan tâm thực hiện. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM đã hoàn tất việc chi trả quà Tết Nguyên đán cho 78.264 người có công và thân nhân với tổng kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Thành phố cũng tổ chức trao tặng quà của Chủ tịch nước cho 73.197 người có công và thân nhân, với tổng kinh phí hơn 22,2 tỷ đồng.

Ông Trần Quốc Khánh cho biết thêm trong những tháng cuối năm 2026, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định của pháp luật. Trong đó, các chính sách liên quan đến mai táng phí, trợ cấp một lần, chế độ thờ cúng liệt sĩ và những quyền lợi khác của người có công sẽ tiếp tục được triển khai. Sở Nội vụ cũng tập trung tham mưu phê duyệt việc cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn; rà soát, phê duyệt danh sách người có công được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà.

Đặc biệt, TPHCM sẽ tích cực tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Song song đó, Thành phố đang theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về Thành phố quản lý, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công.