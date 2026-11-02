TPHCM hoàn thành 1.035 phòng học trong chiến dịch '150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học'

Ngày 1-11, Sở GD-ĐT TPHCM đã có thông tin về kết quả Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” theo kế hoạch của UBND TPHCM phát động.

Theo đó, trong Giai đoạn 1 (hoàn thành trước ngày 5-9-2026), Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đã đạt và vượt các mốc tiến độ đề ra. Cụ thể, kế hoạch giao 53 dự án với1.044 phòng học xây mới (809 phòng tăng thêm), tổng vốn 3.848,13 tỷ đồng. Thực tế đã thi công xong, bàn giao đưa vào sử dụng 991/1.044 phòng học xây mới (đạt 94,92% chỉ tiêu Giai đoạn 1), tương ứng 756 phòng tăng thêm.

Ngoài ra, nhờ đôn đốc đẩy nhanh một số dự án Giai đoạn 2 (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng thêm 9 phòng, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ thêm 11 phòng) và chuyển đổi công năng (Trường THPT Hà Huy Tập thêm 16 phòng), đến trước ngày 5/9/2026, toàn thành phố đã đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, hoàn thành và vượt 27 phòng học so với chỉ tiêu.

Giai đoạn 2 (từ sau ngày 5/9/2026 đến ngày 31/12/2026), mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 dự án còn lại với 301 phòng học xây mới trong đó có 277 phòng tăng thêm, với tổng kinh phí 2.375,89 tỷ đồng. Sở GD-ĐT đã ban hành các công văn đôn đốc các chủ đầu tư thi công, quản lý tiến độ và báo cáo định kỳ trước ngày 20 hàng tháng. Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm 1 trường mầm non, với 8 phòng học tăng thêm, kinh phí 29,1 tỷ đồng.

Như vậy, theo Sở GD-ĐT TPHCM, chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới" hiện còn còn lại 18 dự án với 293 phòng học xây mới trong đó có 269 phòng học tăng thêm. Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan và chủ đầu tư để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều hành Giai đoạn 2, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn và mặt bằng cho các địa phương đô thị hóa nhanh, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, tiêu hoàn thành 100% trước ngày 31/12/2026.

Cũng theo Sở GD-ĐT, hiện thành phố đang gặp điểm nghẽn quỹ đất và tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, quỹ đất dành cho giáo dục tại khu vực đô thị trung tâm hiện thiếu, chi phí đền bù giải tỏa cao. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố mới đạt 34,54% so với mục tiêu 80%. Cụ thể, mầm non đạt tỷ lệ 28,37%, tiểu học đạt 35,22%, THCS 43,17% và THPT đạt 40,62%, đặc biệt rất thấp tại các phường đô thị hóa nhanh như phường Bình Hưng Hòa 0%, phường Nhiêu Lộc 20%, phường Vườn Lài 16,67%.

Sở GD-ĐT đang triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục gắn với công nhận trường chuẩn quốc gia, ưu tiên cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phòng bộ môn và sân chơi bãi tập theo Thông tư của Bộ GD-ĐT. Chỉ tiêu năm 2026 đối với tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia là 60 %, kết quả đạt được 60,53% (vượt chỉ tiêu 0,53 %).

Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường học gắn với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương; lập và công bố công khai danh mục quỹ đất đủ điều kiện đầu tư xây dựng trường học. Ưu tiên bố trí quỹ đất và nguồn lực đầu tư tại các địa bàn tập trung đông công nhân, người lao động nhập cư và khu vực có áp lực gia tăng dân số cơ học cao, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu chỗ học cho học sinh.