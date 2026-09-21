TPHCM hoàn tất cập nhật dữ liệu 4.427 tàu cá vào hệ thống quốc gia

Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Tính đến ngày 15-9, TPHCM quản lý 4.427 tàu cá, trong đó có 2.156 tàu dài từ 15m trở lên. 100% tàu cá được cập nhật đầy đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), đối soát và gắn Căn cước công dân trên hệ thống VNeID.

Tỷ lệ tàu cá từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 94,99%, tương ứng 2.048/2.156 tàu. Thành phố có 4.219 tàu còn hạn giấy phép khai thác thủy sản, đạt 95,30%; 91,26% tàu còn hạn đăng kiểm và 91,19% còn hạn chứng nhận an toàn thực phẩm.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU TPHCM, kiểm tra công tác phòng chống IUU tại cảng cá Incomap, phường Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Từ ngày 1-1-2025 đến ngày 15-9-2026, TPHCM xóa đăng ký 1.219 tàu cá theo quy định. Thành phố lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát hàng tuần; rà soát 100% vị trí neo đậu của 408 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong số này, 205 tàu đã được lắp đặt thiết bị GPS nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để xuất bến khai thác khi chưa đủ điều kiện.

Trong công tác kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc, 3.374 tàu cá đã thực hiện kiểm soát qua hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản điện tử (eCDT), đạt 76,21%. Lực lượng chức năng duy trì trực 24/7 trên hệ thống VMS để kịp thời phát hiện, cảnh báo tàu mất kết nối hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 15-9-2026, hệ thống VMS phát hiện 716 tàu cá mất kết nối quá 6 giờ, quá 10 ngày hoặc vượt ranh giới. Các lực lượng chức năng đã xác minh, xử lý 689 tàu, đạt 96,23%; trong đó xử phạt hành chính 216 tàu, với tổng số tiền hơn 8,33 tỷ đồng.

Lực lượng Kiểm ngư TPHCM tổ chức 18 chuyến tuần tra, kiểm tra 1.129 lượt tàu cá, phát hiện và xử phạt 155 tàu vi phạm, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

100% tàu cá đã được cập nhật đầy đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Ảnh: THÀNH HUY

Từ năm 2024 đến nay, thành phố đã xử phạt hành chính 1.480 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Các cơ quan tố tụng truy tố, xét xử 9 vụ án, khởi tố 2 vụ án và đang xác minh 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Để tiếp tục hỗ trợ ngư dân, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 30/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá và Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ lắp đặt, thay thế thiết bị VMS, cước phí nhật ký điện tử. Thời gian tới, TPHCM tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nâng cấp phần mềm kiểm soát tàu cá liên thông với eCDT, bổ sung tính năng thống kê tự động tàu mất kết nối tại bờ trên hệ thống VMS, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm và cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” EC.