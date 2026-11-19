UBND TPHCM vừa ban hành quy định về danh mục trang cấp chăn màn, đồ dùng cá nhân, quần áo đồng phục và học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú. Tổng kinh phí trang cấp là 2,16 triệu đồng/học sinh, phân theo từng chu kỳ.

Chính sách được thực hiện theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ trẻ em, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và các cơ sở giáo dục có đối tượng thụ hưởng chính sách.

Cụ thể, Quyết định số 99/2026/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 quy định danh mục trang cấp gồm 2 nhóm: chăn màn, đồ dùng cá nhân; quần áo đồng phục và học phẩm.

Trong đó, nhóm chăn màn và đồ dùng cá nhân được cấp một lần ở mỗi cấp học, với mức kinh phí 1,08 triệu đồng/học sinh. Các vật dụng gồm chăn, màn, chiếu, gối và áo gối, áo khoác, ô (dù), ba lô hoặc túi đựng quần áo, bình đựng nước uống cá nhân.

Đối với nhóm quần áo đồng phục và học phẩm, học sinh được cấp hàng năm với mức kinh phí 1,08 triệu đồng. Danh mục gồm 2 bộ quần áo đồng phục, vở viết, giấy kiểm tra, bút bi, bút chì, tẩy chì, bộ thước kẻ, đo độ, compa và ba lô đựng sách vở.

Quyết định áp dụng đối với học sinh dân tộc nội trú đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú và các cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn TPHCM. Các cơ sở giáo dục thuộc diện áp dụng có trách nhiệm tổ chức trang cấp đầy đủ theo danh mục quy định.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: Phước Sáng

UBND TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ số lượng học sinh đủ điều kiện, nhu cầu sử dụng thực tế, đặc điểm từng cấp học và dự toán được giao để xác định số lượng, quy cách trang cấp. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, tiết kiệm, tránh trùng lặp công năng và không vượt định mức kinh phí do Chính phủ quy định.

Về tổ chức thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo địa phương, đơn vị triển khai, đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách.

Sở Tài chính phối hợp tham mưu UBND TPHCM bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách và quy định pháp luật. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Các trường cũng phải xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi cơ quan quản lý trực tiếp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/11. Đối với đồ dùng, học phẩm đã được trang cấp theo chính sách hiện hành trước thời điểm này, các cơ sở giáo dục phải rà soát, đối chiếu chu kỳ trang cấp để tránh cấp trùng, đồng thời bảo đảm quyền lợi của học sinh theo quy định.