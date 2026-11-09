TPHCM hỗ trợ chi phí kiểm định khí thải xe máy cho công nhân

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo thực hiện các giải pháp liên quan đến công nhân, người lao động và quan hệ lao động trong quá trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn.

Theo đó, Thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phí kiểm định lần đầu, chi phí sửa chữa và phương án chuyển đổi phương tiện cho người lao động có thu nhập thấp.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng chủ trì chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kiểm định khí thải xe máy theo lộ trình và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Đơn vị này phải rà soát, xây dựng phương án phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định phù hợp với mật độ phương tiện, dân cư và các khu vực đông công nhân.

Để giảm gánh nặng cho người lao động thu nhập thấp, TPHCM đang tính phương án hỗ trợ phí kiểm định, sửa chữa và đổi xe cũ lấy xe mới khi triển khai kiểm định khí thải xe máy từ giữa năm 2027.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu giải pháp xã hội hóa, tận dụng các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa đủ điều kiện. Các cơ sở kiểm định phải hoạt động cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, đồng thời nghiên cứu ứng dụng đăng ký trực tuyến, đặt lịch trước để hạn chế tình trạng đông người, quá tải.

Về hỗ trợ tài chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế phù hợp với người dân, công nhân có thu nhập thấp chịu tác động từ việc kiểm định. Các phương án gồm hỗ trợ phí kiểm định lần đầu, một phần chi phí sửa chữa cho trường hợp khó khăn, thu cũ đổi mới, tín dụng ưu đãi và hỗ trợ trả góp khi chuyển sang xe điện hoặc xe dùng năng lượng sạch. Mọi đề xuất phải căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quy định pháp luật.

Ngoài ra, thành phố định hướng huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, nhà sản xuất và nhà phân phối xe tham gia các chương trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho người lao động.

Để nắm bắt tình hình, Sở Nội vụ được giao phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao theo dõi đời sống công nhân và hoạt động doanh nghiệp. Cơ quan này tổng hợp phản ánh, kiến nghị để tham mưu UBND thành phố xử lý các vấn đề mới phát sinh hoặc vượt thẩm quyền.

Liên đoàn Lao động TPHCM được đề nghị chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, nhất là về chi phí kiểm định, sửa chữa, thay thế phương tiện và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ. Với các khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu Công nghệ cao, thành phố yêu cầu phối hợp tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp bố trí thời gian để công nhân đi kiểm định, bảo dưỡng xe mà không ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An cho biết, hệ thống trung tâm đăng kiểm và chuỗi đại lý ủy quyền đang tích cực chuẩn bị để cung ứng dịch vụ kiểm định khí thải xe máy. Đến nay, thành phố xác định khoảng 400 đơn vị đã sẵn sàng máy móc và nhân lực để thực hiện từ ngày 1/7/2027 theo yêu cầu của Chính phủ.

Theo ông An, dù tổng số xe máy trên địa bàn rất lớn, số phương tiện thuộc diện kiểm tra trong đợt đầu chỉ hơn 1 triệu xe. Phần lớn xe máy đang lưu hành là xe đời mới nên trước mắt, chính sách tập trung kiểm soát nhóm xe cũ. Thành phố đang phối hợp với Cục Đăng kiểm hoàn thiện mức thu phí kiểm định và giải pháp nhận diện phương tiện đạt chuẩn theo hướng số hóa.