Tại TPHCM, thị trường năm nay đang ghi nhận nhiều tín hiệu rất tích cực, với sự tăng trưởng đồng thời ở các hệ thống phân phối truyền thống và các nền tảng thương mại điện tử trong đó có sự góp mặt của hàng chục nghìn doanh nghiệp tham gia các chương trình khuyến mại, kích cầu, tạo nên mùa mua sắm sôi động dịp cuối năm.

Doanh nghiệp đồng loạt vào mùa kích cầu

Theo ước tính của Sở Công Thương TPHCM, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ các sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8%; hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại và công nghệ đạt 7.853 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Riêng tháng 12, doanh thu của các hệ thống được khảo sát dự kiến đạt khoảng 36.208 tỷ đồng, mức cao nhất trong quý IV. Thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng đáng chú ý khi đóng góp khoảng 81,6% tổng mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát.

Diễn biến này cho thấy hoạt động tiêu dùng đang mở rộng trên nhiều kênh, từ mua sắm trực tiếp tại siêu thị, trung tâm thương mại đến đặt hàng trực tuyến, livestream và thanh toán số. Người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn về sản phẩm, phương thức mua sắm và chương trình ưu đãi.

Cùng với sự tăng trưởng của doanh thu bán lẻ, quy mô các hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu cuối năm cũng đang được mở rộng.

Theo Sở Công Thương, trong quý IV/2026 có khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại. Khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà cùng 61 chương trình khuyến mại may rủi được doanh nghiệp triển khai.

Thành phố cũng kết nối 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm; 38 hội chợ, triển lãm thương mại và 16 kênh livestream bán hàng. Tổng lượng người tham gia, tiếp cận các hoạt động của chương trình ước khoảng 7,8 triệu lượt.

Doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu ước đạt khoảng 32.392 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng; giao dịch qua các nền tảng thanh toán và thương mại điện tử khoảng 19.859 tỷ đồng.

Nhộn nhịp mua sắm cuối năm ở các ngành hàng bán lẻ

Những kết quả này cho thấy các doanh nghiệp đang chủ động chuẩn bị nguồn hàng, mở rộng kênh phân phối và triển khai nhiều chính sách ưu đãi để đón đầu nhu cầu mua sắm cuối năm.

Đáng chú ý, hoạt động kích cầu không chỉ tạo doanh thu cho ngành bán lẻ mà còn lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác. Khi người dân và du khách tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ, nhu cầu ăn uống, lưu trú, vận chuyển, vui chơi và sử dụng các dịch vụ cũng tăng theo, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Kết nối mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số

Để khai thác tốt dư địa thị trường, TPHCM triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC”, kết nối hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số.

Thay vì tổ chức các chương trình khuyến mại riêng lẻ, Thành phố hướng đến liên kết hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, ngân hàng và các nền tảng công nghệ thành một hệ sinh thái tiêu dùng thống nhất.

Trong tháng 12, Sở Công Thương triển khai chiến dịch truyền thông “Shopping Season in Vibrant HCMC”, với lễ kích hoạt tại Công viên Lam Sơn, năm cụm không gian trải nghiệm và hệ thống điểm chạm QR tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, địa điểm công cộng và đầu mối giao thông.

Chiến dịch đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm QR và 5.000 điểm chạm ưu đãi tại các điểm bán. Người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin về địa điểm mua sắm, chương trình khuyến mại, ưu đãi thanh toán và các hoạt động trải nghiệm thông qua một mã QR thống nhất.

Các chương trình mua sắm cũng được kết nối với nhiều sự kiện lớn như Festival OCOP, Vietnam Expo, Giải Marathon, Tuần lễ Du lịch và chuỗi hoạt động chào năm mới 2027. Qua đó, Thành phố kỳ vọng kéo dài thời gian trải nghiệm của người dân, du khách, đồng thời gia tăng mức chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ.

Với quy mô kinh tế lớn và hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển, TPHCM có nhiều lợi thế để khai thác nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm. Sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán số và các mô hình bán lẻ hiện đại cũng đang tạo thêm không gian tăng trưởng cho thị trường.

Thực tế, việc người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu không đồng nghĩa với nhu cầu mua sắm trên thị trường suy giảm. Người dân có xu hướng lựa chọn sản phẩm phù hợp, quan tâm nhiều hơn đến giá cả, chất lượng và các chương trình ưu đãi. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa, tối ưu chi phí và đa dạng hóa phương thức kinh doanh.

Trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi sức mua được cải thiện, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia tăng đơn hàng, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan. Hiệu ứng lan tỏa từ tiêu dùng sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, du lịch và đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Với những tín hiệu tích cực từ doanh thu bán lẻ, thương mại điện tử và sự tham gia ngày càng rộng của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm với nhiều kỳ vọng. Các chương trình kích cầu được triển khai đồng bộ trong tháng 11, tháng 12 và dịp Tết Nguyên đán được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm sức bật cho tiêu dùng, góp phần đưa thương mại - dịch vụ trở thành một trong những động lực quan trọng giúp Thành phố tăng tốc trong những tháng cuối năm.