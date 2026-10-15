TPHCM: GRDP 9 tháng tăng trưởng 9,06%, cao nhất hơn 10 năm

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn, tổ chức sáng 15-10.

Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khá trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm tăng 9,06%, cao nhất trong hơn 10 năm qua. Thành phố đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tương đương 30% tổng vốn FDI của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đạt hơn 676.900 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán Trung ương giao và khoảng 67% mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng của thành phố.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 111.500 tỷ đồng, tương đương 75,5% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước. Kết quả này góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực cho các hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TPHCM hiện có 1.338 dự án, công trình và khu đất tồn đọng kéo dài cần được tháo gỡ. Các trường hợp này đã được xác định định hướng xử lý và triển khai theo hai giai đoạn. Lũy kế đến cuối tháng 9, thành phố đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc cho 669 dự án, đạt 50% tổng số dự án tồn đọng. Đối với 669 dự án còn lại, thành phố đang chỉ đạo các sở, ban ngành tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026, TPHCM cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong quý IV. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi các sở, ngành và địa phương phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đã cam kết.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đẩy nhanh tiến độ, đóng góp vào tăng trưởng chung.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất giải pháp đối với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tăng thu ngân sách và khơi thông nguồn lực; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án lớn của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tham luận. Ảnh: Việt Dũng

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết sở đang triển khai 3 nhóm giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu vật liệu xây dựng phục vụ các chủ đầu tư và dự án.

Nhóm giải pháp thứ nhất là rà soát quy hoạch, nâng độ sâu khai thác tại các mỏ. Thứ hai là rút ngắn thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian cấp phép, gia hạn và nâng công suất khai thác mỏ từ 67 ngày xuống còn khoảng 20 ngày. Thứ ba là sử dụng vật liệu thay thế để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Về công tác thẩm định giá đất, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết đến nay TPHCM đã hoàn thành phê duyệt giá đất cho 214 dự án, với tổng số thu dự kiến khoảng 100.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đã phê duyệt giá đất đối với các dự án BT với giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng để thu nộp ngân sách. Bên cạnh đó, các địa phương được phân cấp đã phê duyệt giá bồi thường cho 134 trong tổng số 151 dự án.