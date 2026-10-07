TPHCM: Góp ý cho các dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai

Hội nghị do bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chủ trì, phục vụ công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026. Các nội dung lấy ý kiến gồm Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), cùng dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo luật hình sự và hiến, ghép tạng

Tại hội nghị, góp ý đối với Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), ông Lê Hoàng Dương, đại diện Viện KSND TPHCM kiến nghị đổi mới phương thức triệu tập, tống đạt theo hướng có thể thực hiện qua VNeID hoặc phương thức điện tử phù hợp, đáp ứng yêu cầu tố tụng điện tử và phiên tòa trực tuyến.

Ông Lê Hoàng Dương, đại diện Viện KSND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Một nội dung nhận được sự quan tâm tại hội nghị là dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Theo đại diện Viện KSND TPHCM, cần hiểu đúng rằng cơ chế này không đồng nghĩa với việc không có vụ án vẫn tùy tiện thu tài sản. Cơ chế được đặt ra đối với những trường hợp đặc biệt như hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, bị can hoặc bị cáo chết hay xuất hiện căn cứ khiến việc xử lý trách nhiệm hình sự không thể tiếp tục.

Trong những trường hợp đó, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do phạm tội mà có hoặc có liên quan đến hành vi phạm tội thì vẫn cần có cơ chế pháp lý để xem xét thu hồi. Việc không thể tiếp tục xử lý hình sự một cá nhân không có nghĩa tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội đương nhiên trở thành tài sản không bị xử lý.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất góp ý về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi)

Góp ý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các chuyên gia cho rằng pháp luật cần theo kịp thực tiễn hiến, ghép tạng, đồng thời thiết lập cơ chế chặt chẽ nhằm phòng ngừa việc lợi dụng để mua bán mô, bộ phận cơ thể người. PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết theo quy định hiện hành, trẻ em chưa được hiến tạng. Trong khi đó, trẻ em lại là một trong những đối tượng cần được ưu tiên khi nhận tạng. Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định phù hợp hơn đối với việc hiến tạng ở trẻ em.

Đồng tình quan điểm trên, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, nguyên Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho rằng không nên giới hạn cứng độ tuổi đối với người hiến tạng là trẻ em, bởi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần nguồn tạng tương thích về kích thước, cân nặng và thể trạng; nếu chỉ cho phép hiến từ 15 tuổi trở lên, nhiều trẻ có thể không tìm được tạng phù hợp.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, nguyên Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cũng cho rằng để hệ thống điều phối tạng quốc gia bảo đảm minh bạch, công bằng thì dữ liệu người chờ ghép cần được quản lý trong một hệ thống thống nhất; việc xác định người được ưu tiên nhận tạng phải dựa trên các tiêu chí đã được quy định, hạn chế tối đa khả năng can thiệp chủ quan vào dữ liệu và kết quả. Đặc biệt, nhân viên y tế cũng phải có trách nhiệm trong phòng, chống mua bán tạng.

Kết luận hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu, chuyên gia và đại diện các cơ quan chuyên môn. Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, làm cơ sở nghiên cứu, đóng góp vào quá trình xem xét, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp tới.