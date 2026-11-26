Sáng 26/11, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị “Giới thiệu Luật Phát triển đô thị: Định hướng phát triển TPHCM”, nhằm giới thiệu các cơ chế, chính sách mới, định hướng triển khai Luật và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư với cộng đồng quốc tế. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng đại diện Lãnh sự đoàn, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và đối tác quốc tế. Đây là diễn đàn để lãnh đạo Thành phố trao đổi, đối thoại, giải đáp những vấn đề cộng đồng quốc tế quan tâm và tiếp nhận các đề xuất hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, Luật Phát triển đô thị là bước đột phá quan trọng về thể chế, tạo hành lang pháp lý để TPHCM phát huy tiềm năng, chủ động hơn trong quản trị, quy hoạch, đầu tư và huy động nguồn lực, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo tầm vóc quốc tế. Sau khi sáp nhập, không gian phát triển của thành phố mở rộng, hội tụ các lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học công nghệ, kinh tế biển, cảng biển quốc tế, logistics và năng lượng sạch, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Quang cảnh hội nghị

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đã trao cho thành phố những cơ chế, chính sách vượt trội, kế thừa và mở rộng các cơ chế đặc thù trước đây. Thành phố có thêm quyền chủ động trong quản trị đô thị, quy hoạch, đầu tư, huy động và sử dụng nguồn lực, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các đại biểu nước ngoài tham dự hội nghị

Ngay sau khi Luật được thông qua, thành phố đã khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị quyết, quyết định cụ thể hóa, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như quy hoạch, phát triển đô thị, không gian ngầm, hạ tầng đô thị, Khu Thương mại tự do, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố xác định hợp tác quốc tế là phương thức quan trọng để huy động nguồn lực về vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến. Đối ngoại và hội nhập quốc tế không chỉ góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị mà còn trở thành kênh thu hút nguồn lực phục vụ phát triển.

Qua đây, thành phố mong muốn các đối tác quốc tế tích cực chia sẻ thông tin về cơ chế, chính sách mới của Thành phố đến chính phủ, chính quyền địa phương, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tại các quốc gia; đồng thời kết nối, giới thiệu những nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu

“TPHCM luôn trân trọng sự tin cậy, hỗ trợ và đồng hành của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng duy trì đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác triển khai hoạt động hợp tác lâu dài, cùng có lợi. Qua đó, góp phần chuyển hóa những cơ hội mới thành các chương trình, dự án cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thành phố và các đối tác quốc tế”, ông Trần Văn Bảy khẳng định,

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Văn Danh giới thiệu cơ chế phát triển Khu Thương mại tự do TPHCM gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị trao thêm thẩm quyền cho chính quyền Thành phố trong việc thành lập, điều chỉnh và quyết định các chính sách đặc thù đối với Khu Thương mại tự do. Các cơ chế mới tạo thuận lợi đáng kể cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế trong Khu không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập và không bắt buộc phải có dự án đầu tư. Doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ chuyển khoản, hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, thuế và các chính sách dành cho khu phi thuế quan. Đặc biệt, các dự án hạ tầng quy mô lớn có thể được xem xét áp dụng cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Nghị quyết về Khu Thương mại tự do và Khu logistics tích hợp có hiệu lực từ ngày 10/11/2026. Nghị quyết quy định cơ chế quản lý theo nguyên tắc một cửa, một cửa liên thông, chuyển đổi số và tăng cường hậu kiểm. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện có thể đăng ký thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, được miễn một số thủ tục hành chính trước khi triển khai dự án theo quy định.

Về ưu đãi thuế, các dự án mới thuộc lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, vật liệu mới, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số có thể được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Văn Danh thông tin tại hội nghị

Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học và người lao động trình độ cao làm việc tại Khu được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Người nước ngoài đủ điều kiện còn được xem xét cấp thị thực tối đa 5 năm và thẻ tạm trú tối đa 10 năm.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Trọng Tuyên đã giới thiệu những điểm mới của Luật Phát triển đô thị liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thông tin các chính sách thành phố đã ban hành nhằm cụ thể hóa những định hướng này.

Các chính sách được thiết kế theo chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ, ươm tạo, thử nghiệm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường. Qua đó, tăng cường kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trong năm 2026, thành phố đã ban hành nhiều chính sách cụ thể, tạo thêm cơ hội hợp tác và đầu tư cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế.

Thành phố hỗ trợ kinh phí không hoàn lại cho các dự án thông qua trung tâm ươm tạo, với mức 50 triệu đồng ở giai đoạn ý tưởng, 100 triệu đồng ở giai đoạn kiểm chứng và 500 triệu đồng ở giai đoạn tăng tốc.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Trọng Tuyên

Về phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thành phố có chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trang thiết bị với mức tối đa từ 50-100 tỷ đồng; đồng thời xem xét hỗ trợ hoạt động vận hành, đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế và phát triển mạng lưới. Phát triển hạ tầng nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thành phố bố trí nguồn lực hỗ trợ xây dựng, nâng cấp phòng thí nghiệm, thiết bị nghiên cứu và hạ tầng kỹ thuật phục vụ các ngành công nghệ chiến lược, với mức hỗ trợ có thể lên đến 25 tỷ đồng tùy nội dung và quy mô dự án. Thành phố hỗ trợ các chi phí môi giới, tư vấn pháp lý, định giá công nghệ và đào tạo nhân lực tiếp nhận công nghệ, với mức hỗ trợ có thể lên đến 200 triệu đồng/công nghệ/năm. Chính sách chú trọng hỗ trợ đăng ký, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và cá nhân khởi nghiệp sáng tạo làm việc tại các tổ chức này được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm liên tục đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Chính sách áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.