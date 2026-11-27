Tham dự chương trình có Trung tá Đỗ Tấn Tài – Báo cáo viên Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM; Ban Đại diện cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Cán bộ tuyên truyền và các thầy cô giáo tham dự buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng

Tại buổi chuyên đề, Trung tá Đỗ Tấn Tài đã cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về an toàn PCCC, hướng dẫn học sinh nhận biết các nguy cơ gây cháy, nổ, cách xử lí khi xảy ra sự cố, phương pháp thoát hiểm an toàn và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm. Đặc biệt, các em còn được trực tiếp thực hành những kĩ năng thoát nạn dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên. Qua đó, học sinh được rèn luyện sự bình tĩnh, khả năng quan sát và phản xạ nhanh trước những tình huống bất ngờ.

Ngay sau chuyên đề, nhà trường tổ chức diễn tập PCCC với tình huống giả định không được thông báo trước cho học sinh. Khi chuông báo cháy vang lên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em nhanh chóng di chuyển theo lối thoát hiểm đến các điểm tập kết an toàn. Chỉ trong vòng 5 phút, toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên đã có mặt đầy đủ tại vị trí quy định. Đội PCCC tại chỗ của nhà trường cũng nhanh chóng triển khai bình chữa cháy và vòi phun nước áp lực cao, thực hiện các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan theo đúng kịch bản diễn tập.

Hoạt động không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn kiểm tra khả năng phối hợp, xử lí tình huống của các lực lượng trong nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực được nhà trường duy trì thường niên, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ an toàn cho thầy cô và học sinh, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục An toàn – Thân thiện – Hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

Hướng dẫn các em học sinh và cán bộ, nhân viên nhà trường kỹ năng sinh tồn, thoát hiểm, thoát nạn

Diễn tập cứu nạn cứu hộ

Các em học sinh được hướng dẫn thoát nạn, thoát hiểm