TPHCM giảm trên 22.600 người hưởng BHXH 1 lần
Theo BHXH TPHCM, trong 10 tháng đầu năm 2026, TPHCM có 106.000 người hưởng BHXH một lần, giảm trên 22.600 người so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng mức giảm 17,6%. Những chính sách từ Luật BHXH năm 2024, cùng với hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách của BHXH TPHCM giúp người lao động ngày càng hiểu rõ sự khác biệt giữa hai lựa chọn bảo lưu để hưởng lương hưu và rút BHXH một lần, nhìn thấy được đích đến của hành trình tham gia BHXH để tiếp tục duy trì.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-giam-tren-22600-nguoi-huong-bhxh-1-lan-post883708.html