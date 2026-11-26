Cổng Nhân đạo số Quốc gia vừa được chính thức công bố tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tiếp tục đưa sức mạnh công nghệ vào đời sống, kết nối những tấm lòng nhân ái, vì một Việt Nam thịnh vượng và không ai bị bỏ lại phía sau.