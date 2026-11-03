TPHCM giám sát việc giữ rừng, bảo vệ nguồn nước

Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc về đời sống nhân dân, cũng như công tác bảo vệ rừng, nguồn nước, tại các xã Hồ Tràm, Hòa Hội, Phước Hải và Xuyên Mộc (TPHCM).

Đoàn khảo sát làm việc với chính quyền xã Hồ Tràm. Ảnh: MTTQ TPHCM.

Cùng tham gia đoàn còn có đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TPHCM; Hội Luật gia TPHCM; Hội đồng tư vấn về Dân chủ pháp luật - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hội Thiên nhiên và môi trường TPHCM; đại diện Sở, ban, ngành thành phố.

Ngoài làm việc với UBND các xã đến khảo sát, Đoàn công tác cũng đến tìm hiểu công tác quản lý nhà nước và đời sống của các hộ được giao khoán quản lý, khai thác tại rừng phòng hộ khu vực Hồ Tràm và hồ chứa nước Xuyên Mộc.

Làm việc với chính quyền các địa phương, đoàn khảo sát đã lắng nghe, trao đổi, nắm bắt sát sao đời sống của đồng bào tại các khu vực có rừng, nguồn nước xoay quanh nhiều vấn đề. Đặc biệt, đoàn quan tâm đến các công tác về giải quyết việc làm, thu nhập và sinh kế của người dân, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu, điều kiện sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ chủ yếu, công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Đoàn cũng lắng nghe và ghi nhận công tác vận động nhân dân của hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở... Qua đó, đoàn nắm bắt, đôn đốc, đánh giá hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn thành phố.

Công trình nhà hàng nổi “Làng bè Năm Thắng” trên sông Rạng, xã Long Sơn. Ảnh: Chính Kỳ.

Liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội thường kỳ TPHCM ngày 24/9, ông Lê Tôn Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động của các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà hàng nổi và các bến tạm đang hoạt động tự phát, phức tạp do báo chí phản ánh.

Trong đó, TPHCM lên kế hoạch rà soát, kiểm tra loại hình "nhà hàng nổi" trước tình trạng có hàng trăm nhà hàng nổi và các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã Long Sơn, phường Phước Thắng hoạt động tự phát thời gian qua.

Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nơi có "nhà hàng nổi" để rà soát từng trường hợp cụ thể về vị trí sử dụng mặt nước, kết cấu công trình, bến neo đậu và các điều kiện liên quan.