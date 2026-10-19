TPHCM giảm 702 trường, 2.462 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên

Sở GD-ĐT TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Theo báo cáo, tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 2.188 xuống còn 1.486, tương ứng giảm 702 đơn vị, chiếm 32,08% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Mạng lưới trường học giảm hơn 700 cơ sở

Việc sắp xếp tập trung ở các cơ sở giáo dục trực thuộc phường, xã. Trong đó, cấp mầm non giảm 268 trong tổng số 706 cơ sở; tiểu học giảm 282 trong tổng số 790 cơ sở; THCS giảm 137 trong tổng số 461 cơ sở.

Cùng với việc sáp nhập, mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tăng lên 44 trường. Theo Sở GD-ĐT TPHCM, mô hình này tạo điều kiện chia sẻ, liên thông cơ sở vật chất, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị tại các địa phương.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Trường THPT Trung Lập được tổ chức lại thành Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Củ Chi; Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm được tổ chức lại thành Trường THCS và THPT Lê Thị Hồng Gấm.

Trường Mầm non 19/5 Thành phố cũng được chuyển từ trực thuộc Sở GD-ĐT sang UBND phường Tân Định quản lý.

TPHCM giảm hơn 700 trường học sau sắp xếp.

Ở khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, việc sắp xếp được triển khai đối với 41 đơn vị, giảm 15 đơn vị, tương đương 36,59%. Đến thời điểm báo cáo, Sở đã ban hành quyết định sáp nhập, hợp nhất 9 trung tâm thuộc thẩm quyền; các hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND TPHCM đã được lập đề án, trình xem xét, quyết định.

2.462 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên

Một trong những kết quả đáng chú ý là số lượng cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục giảm từ 5.874 xuống còn 3.129 người, tương ứng giảm 46,7%.

Trong số này, 2.462 cán bộ quản lý được chuyển sang làm giáo viên.

Hiện Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục rà soát, thống kê số cán bộ quản lý chưa được bố trí công việc; các trường hợp nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế và nhân sự dôi dư chưa thể bố trí vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã.

Việc rà soát cũng bao gồm nhu cầu điều động cán bộ giữa các cơ sở giáo dục thuộc những đơn vị hành chính cấp xã khác nhau và các trường hợp có nguyện vọng thuyên chuyển. Sau khi hoàn tất, Sở sẽ báo cáo Bộ GD-ĐT.

Thời gian tới, Sở tiếp tục hướng dẫn việc bổ nhiệm, phân công, điều động nhân sự; thống kê tình hình biên chế sau khi đội ngũ tại các cơ sở giáo dục ổn định. Đây cũng là cơ sở để tham mưu công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học 2026-2027.

Kiểm tra hoạt động trường học sau sáp nhập

Theo báo cáo, 100% cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, kiện toàn lãnh đạo, quản lý, con dấu, tài khoản và bố trí đội ngũ. Tỷ lệ hoàn thành bàn giao tài chính, tài sản đạt 90,71%.

Trong tháng 10/2026, Sở GD-ĐT tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp và tình hình vận hành các cơ sở giáo dục tại phường, xã, đặc khu. Các đoàn kiểm tra tập trung vào những địa phương còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc có tỷ lệ sáp nhập cao.

Thông qua hoạt động này, Sở hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc sắp xếp, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nội dung chưa đúng quy định, bảo đảm hoạt động trường học sớm ổn định.

Bên cạnh đó, Sở tổ chức tập huấn về quản trị trường học và triển khai các chế độ, chính sách sau sắp xếp cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Để bảo đảm vận hành mạng lưới trường lớp sau sắp xếp, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất Bộ GD-ĐT sớm ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo phân hiệu, điểm trường; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.