TPHCM gia tăng giá trị du lịch MICE trong nền kinh tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thăm các gian hàng trưng bày bên lề hội nghị. Ảnh: LÊ XUÂN

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ.

Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ XUÂN

Theo ông Phạm Huy Bình, kết quả quan trọng của chương trình giai đoạn 2022–2025 là góp phần thúc đẩy ngành du lịch chuyển từ tăng trưởng về lượng sang tăng trưởng về giá trị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM đón 8,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng khách quốc tế cho thấy dư địa nâng cao giá trị chi tiêu và chất lượng dịch vụ còn lớn.

Du lịch MICE không chỉ tạo giá trị trực tiếp cho ngành du lịch mà còn có tác động lan tỏa đến thương mại, đầu tư, dịch vụ và năng lực hội nhập của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ XUÂN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà ghi nhận nỗ lực của Sở Du lịch, các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị trong quá trình triển khai chương trình.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, sau quá trình sắp xếp, TPHCM có độ mở kinh tế cao, sở hữu hệ sinh thái dịch vụ và tài nguyên đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển MICE. Loại hình này góp phần kết nối các dòng khách, dòng vốn, dòng tri thức và cơ hội kinh doanh.

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố đặt MICE trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, hướng tới thu hút các hội nghị, triển lãm và sự kiện gắn với những ngành, lĩnh vực có lợi thế.

TPHCM cũng chuyển mạnh từ tư duy tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị, thông qua thời gian lưu trú, mức chi tiêu, cơ cấu dịch vụ, khả năng quay trở lại và giá trị kinh tế được tạo ra sau mỗi sự kiện. Mục tiêu của thành phố không đơn thuần là có thêm khách MICE, mà phải gia tăng giá trị MICE trong nền kinh tế thành phố.

Đại diện các đơn vị lữ hành và Sở Du lịch TPHCM tham quan bảo tàng gốm sứ Minh Long, phường Thuận An, TPHCM. Ảnh: LÊ XUÂN

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch TPHCM ra mắt Tổ công tác du lịch MICE do Giám đốc Sở làm Tổ trưởng, nhằm tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai chính sách và hỗ trợ phát triển loại hình du lịch này.

Dịp này, Sở Du lịch TPHCM trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, thu hút và phục vụ các đoàn khách MICE đến thành phố.

Đại diện các đơn vị lữ hành và Sở Du lịch TPHCM tham quan bảo tàng gốm sứ Minh Long, phường Thuận An, TPHCM. Ảnh: LÊ XUÂN

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Sở Du lịch TPHCM cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành khảo sát một số điểm đến, cơ sở dịch vụ có khả năng phục vụ khách MICE tại khu vực phía Bắc thành phố, gồm sân golf Sông Bé, Bảo tàng Gốm sứ Minh Long và Trung tâm thương mại WTC.

Hoạt động nhằm đánh giá khả năng kết nối sản phẩm hội nghị, hội thảo, sự kiện với nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa, mua sắm và trải nghiệm điểm đến.