TPHCM ghi nhận thêm 1 học sinh mắc não mô cầu

TPHCM triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh

Trước đó, 3 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Phước Hiệp, TPHCM) được ghi nhận mắc não mô cầu nhóm B, trong đó có 1 em tử vong.

Trường hợp thứ 4 mắc não mô cầu là học sinh nam, 12 tuổi (Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước), có tiếp xúc gần với 1 trong 3 bệnh nhân dương tính trước đó.

Bệnh khởi phát ngày 15/10 với sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết dưới da rải rác. Em được nhà trường hướng dẫn nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết - viêm màng não do não mô cầu và được điều trị tại khoa cách ly. Chiều 16/10, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Theo Sở Y tế TPHCM, ngoài 4 trường hợp đã xác định mắc não mô cầu đã được xác định, đến nay chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ não mô cầu. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp tục phối hợp trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách tiếp xúc gần của ca thứ 4 và theo dõi sát toàn bộ danh sách tiếp xúc gần của cả chùm ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tính đến sáng 17/10, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 23 học sinh trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm hô hấp. Ngoài 4 ca nhiễm não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận thêm 4 em nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B và 1 em học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Tất cả 22 em học sinh hiện có sinh hiệu ổn định.

HCDC phối hợp với trạm y tế và nhà trường lập danh sách người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã xác định để theo dõi sức khỏe.

Trước đó, HCDC cũng đã lấy 21 mẫu phết họng/mũi của các em học sinh có biểu hiện hô hấp tại trường; kết quả có 12 mẫu dương tính với rhinovirus (loại virus phổ biến nhất gây chứng cảm lạnh thông thường) hoặc virus cúm mùa.

Trước tình hình gia tăng các ca bệnh hô hấp, trong đó cúm mùa là tác nhân chiếm ưu thế, cùng với chùm ca não mô cầu tại trường học, ngành Y tế khuyến cáo người dân và phụ huynh học sinh bình tĩnh, không chủ quan nhưng không hoang mang.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần, không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Người tiếp xúc với ca bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh. Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, phần lớn triệu chứng hô hấp hiện nay là do cúm mùa hoặc các tác nhân virus viêm hô hấp thông thường khác.

Khi có triệu chứng viêm hô hấp cấp (sốt, ho, đau họng...), người dân không tự đoán bệnh mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp. Đi khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Bên cạnh đó, tiêm vắc-xin phòng não mô cầu và vắc xin cúm theo tư vấn của cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi; không dùng chung ly, chai nước. Đồng thời, giữ lớp học, nhà ở thông thoáng, sạch sẽ; học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà và được theo dõi sức khỏe.