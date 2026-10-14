TPHCM ghi nhận số ca tay chân miệng tăng

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số bệnh nhi TCM đến khám và nhập viện tăng gần gấp đôi trong khoảng hai tuần qua. Theo ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương - Phó Trưởng khoa Nhiễm, số trẻ tiếp nhận mỗi ngày tăng từ khoảng 20–30 lên 40–50 trường hợp.

Đa số bệnh nhi nhập viện ở độ 2A, một số ít ở độ 2B; chưa ghi nhận trường hợp độ 3 hoặc độ 4. Khoảng 1/3 số trẻ đến từ các tỉnh, thành khác. Triệu chứng thường gặp gồm sốt, nổi hồng ban, xuất hiện bóng nước, khó ăn uống, chảy nhiều nước miếng, mệt mỏi và quấy khóc.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ lưu ý cần theo dõi sát những trẻ sốt cao liên tục hoặc quấy khóc nhiều để phát hiện sớm nguy cơ biến chứng thần kinh, tim mạch và hô hấp. Một số bệnh nhi tiến triển đến độ 2B đã được can thiệp kịp thời, vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đến nay, khoa chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng.

Đáng chú ý, khoảng 10–20% bệnh nhi TCM nhập viện có các triệu chứng hô hấp đi kèm như ho, sổ mũi, khò khè. Theo bác sĩ Dương, chưa đủ cơ sở xác định tất cả các trường hợp này đều mắc cúm. Các triệu chứng đi kèm có thể khiến trẻ mệt mỏi, ăn uống kém, sốt kéo dài, đồng thời tăng áp lực chăm sóc cho gia đình.

Bệnh TCM thường diễn biến phức tạp hơn vào hai giai đoạn trong năm, từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11. Đợt gia tăng thứ hai trùng với thời điểm trẻ trở lại trường, tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè, thầy cô, nhất là tại các cơ sở mầm non. Cùng lúc, các bệnh đường hô hấp cũng lưu hành, làm tăng nguy cơ trẻ mắc đồng thời nhiều bệnh.

Để chủ động ứng phó với các ca bệnh nặng, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc và phương tiện điều trị. Trong đó, máy thở, hệ thống lọc máu cùng các kỹ thuật chuyên sâu sẵn sàng phục vụ điều trị các trường hợp TCM hoặc sốt xuất huyết diễn biến nặng, kể cả bệnh nhi được chuyển từ tuyến dưới lên.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú ý theo dõi sức khỏe trẻ, đưa trẻ đi khám khi xuất hiện dấu hiệu bất thường và thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên y tế. Trẻ mắc TCM cần nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khỏe mạnh. Bên cạnh đó, phụ huynh nên duy trì thói quen rửa tay, vệ sinh đồ chơi, vật dụng và không gian sinh hoạt để phòng ngừa lây lan bệnh.