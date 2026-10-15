TPHCM ghi nhận hơn 34.600 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, số ca mắc các bệnh viêm hô hấp cấp trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng đáng kể, trong đó virus cúm là một trong những tác nhân đáng chú ý.

Theo hệ thống giám sát dịch bệnh, riêng tuần 40, TPHCM ghi nhận 34.664 ca viêm hô hấp cấp, tăng hơn 64% so với trung bình 4 tuần trước đó. Đáng chú ý, trong tuần 40, hệ thống giám sát ghi nhận 151 ca mắc cúm, nâng tổng số ca được ghi nhận từ đầu năm đến nay lên 397 trường hợp.

Kết quả xét nghiệm định tuýp cho thấy, cúm A chiếm ưu thế, trong đó chủng cúm A/H1 2009 ghi nhận 116 mẫu, chiếm gần 77% số mẫu dương tính với virus cúm trong tuần.

Ngành y tế nhận định, thời tiết chuyển mùa cùng với việc học sinh, sinh viên tập trung trở lại trường học là những yếu tố thuận lợi khiến các tác nhân gây bệnh đường hô hấp lây lan trong cộng đồng.

TPHCM gia tăng ca mắc cúm. Ảnh: P.Thương.

Theo HCDC, sự gia tăng đồng thời của các bệnh viêm hô hấp cấp, đặc biệt là cúm A/H1 2009, đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, HCDC đang duy trì hệ thống giám sát các tác nhân gây viêm đường hô hấp cấp trên toàn thành phố. Hoạt động thu thập mẫu xét nghiệm được triển khai tại 29 cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, kết hợp giám sát các chùm ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng.

Thông qua việc theo dõi diễn biến số ca mắc và xác định các chủng virus lưu hành, ngành y tế có cơ sở nhận diện nguy cơ, dự báo xu hướng lây nhiễm và triển khai các biện pháp can thiệp phù hợp.

Trước nguy cơ các bệnh đường hô hấp tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, HCDC khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền. Đây là những nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng và gặp biến chứng khi mắc cúm.

Người dân cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi nhằm hạn chế phát tán virus ra môi trường.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, người bệnh nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn điều trị khi cần thiết.