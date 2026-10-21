TPHCM ghi nhận ca não mô cầu mới tại xã Thường Tân

Chiều 21/10, đại diện UBND xã Thường Tân (TPHCM) cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh não mô cầu tại ấp Mỹ Lộc (thuộc khu vực Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây).

Bệnh nhân là B.T.T. (nam, sinh năm 2014), khởi phát bệnh từ ngày 13/10, hiện tình trạng sức khoẻ ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 6 giờ ngày 20/10, Trạm Y tế xã Thường Tân tiếp nhận thông tin về ca bệnh não mô cầu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM - khu vực 2. Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành xác minh, điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Theo điều tra dịch tễ, trong khoảng hai tuần trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân B.T.T. chủ yếu sinh hoạt tại nhà, học tại Trường Tiểu học – THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TPHCM) và Trung tâm Anh ngữ Ms Huyen (đường số 3, khu Biconsi, phường Tân Uyên). Bệnh nhi đã tham gia học tại trung tâm Anh ngữ vào các ngày 3/10, 6/10, 8/10 và 10/10.

Người dân tiêm vaccine não mô cầu tại Viện Pasteur TPHCM. Ảnh: P.Thương.

Sáng 13/10, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều, không ho, không sổ mũi nên nghỉ học ở nhà.

Đến sáng 14/10, gia đình đưa em đến Bệnh viện Châu Thành (phường Tân Hiệp, TPHCM) thăm khám. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm siêu vi. Đến ngày 15/10, tình trạng sốt cao vẫn kéo dài nên gia đình đưa em tái khám. Bác sĩ đề nghị nhập viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau đó, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Thuận Mỹ (phường Thủ Dầu Một, TPHCM). Kết quả xét nghiệm ghi nhận số lượng bạch cầu 19,4 K/µL, tỷ lệ bạch cầu trung tính 90,4%, chỉ số CRP 164,7 mg/L và xét nghiệm NS1Ag âm tính. Nghi ngờ bệnh nhi mắc viêm màng não, các bác sĩ hướng dẫn gia đình chuyển em đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Bệnh nhi nhập Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng tỉnh táo, môi hồng, tự thở khí trời, tay chân ấm, mạch 90 lần/phút, huyết áp 110/60 mmHg, nhịp thở 20 lần/phút, thân nhiệt 37°C. Tuy nhiên, bệnh nhi có biểu hiện cổ gượng.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết, theo dõi viêm màng não do vi khuẩn và chỉ định điều trị bằng kháng sinh Ceftriaxone 2 g, hai lần mỗi ngày, truyền tĩnh mạch.

Bệnh nhi được chụp CT sọ não không cản quang để loại trừ xuất huyết não. Kết quả chọc dò tủy sống ghi nhận dịch não tủy màu vàng đục, có nhiều bạch cầu, ưu thế bạch cầu đa nhân trung tính. Các bác sĩ tiếp tục bổ sung kháng sinh Vancomycin vào phác đồ điều trị. Sau điều trị, bệnh nhi đáp ứng với kháng sinh, các triệu chứng lâm sàng dần cải thiện.

Công tác vệ sinh khử khuẩn tại Trường THCS Hai Bà Trưng sau phát hiện chùm ca bệnh não mô cầu. Ảnh: SYT.

Hiện tại, em không còn sốt, không nôn ói, giảm đau đầu, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tình trạng cổ gượng đã cải thiện. Đồng tử hai bên đều, còn phản xạ ánh sáng và không ghi nhận yếu liệt tay chân. Bệnh nhi tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ viêm màng não.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, Trạm Y tế xã Thường Tân đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách và theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần với bệnh nhi.

4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi được uống kháng sinh dự phòng. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi cũng được khuyến cáo rà soát tiền sử tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Trạm Y tế xã Thường Tân đang tiếp tục phối hợp với Trạm Y tế phường Tân Uyên truy vết, điều tra và xác minh những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi tại Trung tâm Anh ngữ Ms Huyen. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về các biện pháp phòng, chống bệnh não mô cầu.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Trước đó, TPHCM ghi nhận chùm 4 ca bệnh não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), trong đó một trường hợp tử vong.

Cụ thể, ngày 14/10, bệnh nhi H.H.K. (sinh năm 2014) được xác định mắc bệnh não mô cầu thể tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Dù được tích cực điều trị, bệnh nhi đã tử vong trong cùng ngày.

Cũng trong ngày 14/10, bệnh nhi N.A.B.M. (sinh năm 2014) nhập viện và được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Sáng 15/10, bệnh nhi N.T.H.Q. (sinh năm 2014) - ngồi cùng bàn với trường hợp đã tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy và máu xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B.

Trường hợp thứ tư khởi phát bệnh ngày 15/10 với các triệu chứng sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện những chấm xuất huyết rải rác dưới da. Kết quả xét nghiệm PCR máu chiều 16/10 xác định bệnh nhi dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm virus cúm B.