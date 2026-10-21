TPHCM: Ghi nhận ca bệnh do não mô cầu tại xã Thường Tân

Bệnh nhi là em B.T.T. (12 tuổi), khởi bệnh sáng 13-10 với triệu chứng sốt, đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều, không ho, không sổ mũi. Ngày 14-10, em được gia đình đưa đi khám, chẩn đoán nhiễm siêu vi. Đến ngày 15-10, do tiếp tục sốt cao, em được đưa đi khám lại.

Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ nghi ngờ viêm màng não, hướng dẫn gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bệnh nhân được ghi nhận có biểu hiện cổ gượng, dịch não tủy vàng đục, nhiều bạch cầu. Kết quả xét nghiệm PCR đa tác nhân xác định vi khuẩn Neisseria meningitidis gây bệnh não mô cầu. Sau điều trị bằng kháng sinh, bệnh nhân cải thiện, không còn sốt, không nôn ói, giảm đau đầu, sinh hiệu ổn định, không yếu liệt tay chân và tiếp tục được điều trị.

Qua điều tra dịch tễ, trong 2 tuần trước khi mắc bệnh, em chủ yếu ở nhà, đi học tại Trường Ngô Thời Nhiệm và một trung tâm Anh ngữ. Trạm Y tế xã Thường Tân đã lập danh sách 4 người tiếp xúc gần trong gia đình. Cha mẹ bệnh nhân đã uống thuốc dự phòng; ông bà ngoại được hướng dẫn sử dụng thuốc dự phòng theo chỉ định.

Đồng thời, trạm y tế hướng dẫn gia đình vệ sinh, khử khuẩn môi trường, theo dõi sức khỏe; phối hợp với Trạm Y tế phường Tân Uyên truy vết, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần tại trung tâm Anh ngữ.

Phụ huynh đưa trẻ tiêm vaccine não mô cầu tại một cơ sở tiêm chủng trên địa bàn TPHCM

* Trước đó, ngành y tế thành phố cũng đã ghi nhận chùm 4 ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) khiến 1 bệnh nhi tử vong, 3 bệnh nhi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị. Tính đến 19-10, chùm ca bệnh đã được kiểm soát, 177 người tiếp xúc gần đều đã uống kháng sinh dự phòng và đang được theo dõi hằng ngày, kể từ ngày 17-10 chưa ghi nhận thêm ca mới, 3 bệnh nhân đang điều trị ổn định.

Theo BS-CK1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh, từ những triệu chứng ban đầu giống cảm cúm đến viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người suy giảm miễn dịch và những người thường xuyên sinh hoạt trong môi trường đông đúc có nguy cơ cao hơn. Đáng lo ngại, người mang vi khuẩn có thể không biểu hiện triệu chứng nhưng vẫn lây truyền cho người khác qua dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần.