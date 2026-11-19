Chuyên viên BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Theo đánh giá của UBND TPHCM, thời gian qua, các sở ngành, địa phương đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, rà soát các nhóm có khả năng tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn thấp, chưa đồng đều giữa các phường, xã, đặc khu và còn cách xa chỉ tiêu được giao.

Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; việc phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra tiến độ chưa thường xuyên, dẫn đến kết quả phát triển người tham gia còn chậm.

Tính đến ngày 30-9, TPHCM có gần 4,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 118.454 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 12,6 triệu người tham gia BHYT. So với chỉ tiêu năm 2026, thành phố cần phát triển thêm hơn 270.700 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 43.100 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 632.700 người tham gia BHYT.

Do đó, UBND TPHCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, các địa phương phải rà soát số người còn thiếu so với chỉ tiêu, xác định nhóm có khả năng phát triển, phân công rõ trách nhiệm và xây dựng tiến độ thực hiện theo từng tuần, từng tháng.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn lực tại địa phương, phối hợp cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát triển và duy trì người tham gia; ưu tiên những nhóm chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ hoặc có nguy cơ gián đoạn BHXH, BHYT.

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Thành phố cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời xác định những chỉ tiêu, nhóm đối tượng và địa bàn còn chậm để có giải pháp tháo gỡ. Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, BHXH TPHCM có trách nhiệm chỉ đạo BHXH cơ sở định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã và ban chỉ đạo cấp xã về tiến độ thực hiện; phối hợp rà soát, xác định các nhóm có khả năng phát triển người tham gia.

Sở Nội vụ được giao phối hợp BHXH TPHCM tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu của từng địa phương, tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.