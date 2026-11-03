TPHCM: Gần 7 triệu người được khám sức khỏe, đạt 54% kế hoạch

Nhân viên y tế phường Chợ Lớn thăm khám sức khỏe cho người dân

Tính đến ngày 2-11, thành phố ghi nhận 6.916.175 người được khám sức khỏe, đạt 54% kế hoạch. Trong đó, nhóm học sinh có tỷ lệ khám cao nhất, đạt 94,44%; trong khi nhóm người lao động mới đạt 36,56% và nhóm sinh viên đạt 34,42%.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình khám sức khỏe toàn dân đã có những chuyển biến tích cực, song tiến độ thực hiện chưa đồng đều giữa các nhóm đối tượng, đặc biệt là người lao động và sinh viên. Đáng chú ý, tỷ lệ khám sức khỏe giữa các địa phương có sự chênh lệch rõ rệt.

Đến nay, có 4 địa phương ghi nhận số lượt khám cộng dồn bằng hoặc vượt quy mô dân số, gồm phường Sài Gòn, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc và phường Phước Thắng. Một số địa phương đạt tỷ lệ khám cao như phường Long Phước (93,76%), xã Phước Hòa (87,70%), xã Bà Điểm (86,67%) và xã Hiệp Phước (85,79%). Toàn thành phố hiện có 104 xã, phường đạt tỷ lệ khám trên 50%.

Ở chiều ngược lại, vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 40%. Trong đó, phường Cầu Ông Lãnh có tỷ lệ thấp nhất, chỉ đạt 32,96%; tiếp đến là phường Vĩnh Hội (35,07%), phường An Lạc (35,65%), phường Bình Trị Đông (35,76%) và phường Bến Thành (36,72%).

Trước thực tế này, Sở Y tế TPHCM xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm không chỉ là tăng số người được khám mà còn phải thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, bảo đảm chất lượng khám và cập nhật đầy đủ thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo Liên đoàn Lao động TPHCM, Sở Nội vụ tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định. Ngành y tế đồng thời phối hợp, điều phối các cơ sở đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe. UBND 168 phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát, lập danh sách cụ thể những người chưa được khám theo từng nhóm đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức khám cho số người còn lại, ưu tiên nhóm yếu thế và các địa bàn có tỷ lệ khám thấp.

Đối với học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương hoàn thành việc khám sức khỏe trong tháng 11-2026, ưu tiên hình thức khám tập trung tại trường.

Cùng với đó, các cơ sở khám sức khỏe phải chủ động tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, phối hợp hỗ trợ những địa phương có tỷ lệ khám thấp. Sở Y tế sẽ tiếp tục rà soát, điều phối nguồn lực từ các địa phương đã cơ bản hoàn thành để hỗ trợ những nơi còn chậm tiến độ. Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu các cơ sở khám sức khỏe tăng cường kiểm soát chất lượng, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng; đồng thời rà soát, đối chiếu dữ liệu khám và điều trị định kỳ nhằm hạn chế trùng lặp, bảo đảm quyền lợi người dân.

Số liệu khám sức khỏe của các địa phương TẠI ĐÂY