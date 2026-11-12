TPHCM: Gần 7.000 thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN

Chương trình được kết nối trực tuyến đến 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố (BCĐ 515 Thành phố) và hàng ngàn thân nhân liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Công an 168 xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành đã rà soát, vận động hơn 6.900 thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm. Lãnh đạo Công an TPHCM nhìn nhận khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai gấp rút và gặp nhiều khó khăn do đa số thân nhân đều đã lớn tuổi, sức yếu hoặc ở xa.

Đại tá Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Trần Hồng Minh quán triệt, các đơn vị phải lấy sự thuận tiện của các gia đình thân nhân liệt sĩ làm mục tiêu phục vụ; bố trí phân luồng hợp lý để thân nhân không phải chờ đợi lâu, cử tổ lưu động đến tận nhà thu mẫu đối với các trường hợp lớn tuổi, đi lại khó khăn...

Bà Trần Thị Hạc (bìa phải) và bà Trần Thị Kim Thoa xúc động bên di ảnh anh trai - liệt sĩ Trần Quốc Hưng, hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam bộ năm 1970

Mỗi mẫu ADN thu nhận được hôm nay là thêm một cơ hội để các anh hùng liệt sĩ được gọi đúng tên, trở về với gia đình, quê hương.

Công tác thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện khoa học, chặt chẽ

Theo kế hoạch, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra là thu nhận mẫu tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện.

Đợt thu nhận diễn ra từ ngày 12 đến 17-11 tại 3 địa điểm: UBND phường Thủ Dầu Một (số 1, đường Quang Trung), UBND phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn) và UBND phường Phú Nhuận (số 159, đường Nguyễn Văn Trỗi).

Công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Bên cạnh đó, Công an TPHCM bố trí 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà lấy mẫu đối với những trường hợp khó khăn. Đối tượng ưu tiên là thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với liệt sĩ gồm: mẹ ruột, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ và những người có quan hệ huyết thống phù hợp. Đối với liệt sĩ nữ, con ruột cũng thuộc diện thu nhận mẫu. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ

Việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tuân thủ quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Các gia đình có thể liên hệ công an hoặc UBND xã, phường, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.