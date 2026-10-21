TPHCM: Gần 100 người tiếp xúc với ca não mô cầu tại xã Thường Tân

Tối 21/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thông tin thêm về ca bệnh não mô cầu tại xã Thường Tín.

Theo đó, bệnh nhân là B.T.T. (nam, sinh năm 2014) ngụ ấp Mỹ Lộc, là học sinh trường Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Bình Dương).

Ngày 13/10, bệnh nhi khởi phát sốt, đau họng, đau đầu và nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 15/10 với chẩn đoán viêm màng não.

Ngày 20/10, ngay sau khi ghi nhận kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện báo cáo ngay theo chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm; đồng thời chuyển bệnh phẩm sang Viện Pasteur TPHCM để xác định nhóm huyết thanh.

99 người tiếp xúc gần với ca bệnh đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng. Ảnh: HCDC.

Đến ngày 21/10, Viện Pasteur TPHCM xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Được biết, trước đó, bệnh nhi đã tiêm 1 mũi vaccine não mô cầu nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vaccine phòng nhóm B. Hiện bệnh nhi không sốt, không ói, giảm đau đầu, đang được chăm sóc điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngay sau khi nhận thông tin, HCDC đã phối hợp với Trạm Y tế xã Thường Tân và Trạm Y tế phường Bình Dương điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần tại gia đình và trường học.

Theo điều tra, đã có 99 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, các đối tượng được lập danh sách và điều trị dự phòng bằng kháng sinh Azithromycin. Các trường hợp tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Bên cạnh đó, nhà trường đã tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học và giặt chăn, gối, chiếu của học sinh bán trú.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu ở vùng mũi, họng nhưng không có triệu chứng lâm sàng trong cộng đồng dao động từ 5-25%. Đáng chú ý, thời điểm hiện nay, các bệnh viêm đường hô hấp, cúm… đang gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn não mô cầu xâm lấn, gây ra những bệnh cảnh nguy hiểm như viêm màng não và nhiễm trùng huyết.

Để phòng bệnh, HCDC khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng và họng bằng nước muối sinh lý; không dùng chung ly, chai nước và các vật dụng cá nhân. Đồng thời, cần giữ nhà ở, lớp học thông thoáng và chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu, cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng cổ, ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì. Không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.