Đường dân sinh, xe đậu như bến bãi

6 giờ 51 phút sáng 06/11, đoạn đường số 57 trước nhà 276 đã kín xe. Hai hàng xe đầu kéo rơ-moóc phủ bạt nối nhau dọc 2 bên lề, lòng đường ở giữa chỉ còn lọt được 1 chiếc, chai nhựa và túi nylon vương dưới gầm xe, người điều khiển xe máy (XM) phải len giữa 2 hàng ôtô.

Qua hình ảnh chúng tôi ghi lại được vào buổi sáng, chiều, tối các ngày 05 và 13/11, hình ảnh trên con đường này gần như không thay đổi: ôtô tải, XĐK nối nhau dưới hàng cây, có chỗ 2 chiếc XĐK đậu sát nhau chiếm gần trọn một bên đường; khi trời tối, hàng xe nằm im dưới bóng cây, chỉ vài ngọn đèn đường hắt sáng. Một người dân bức xúc vì xe container, xe siêu trường, siêu trọng ngang nhiên đậu hàng 2, hàng 3 suốt ngày đêm, như thể đây là lối riêng của nhà mình.

Xe đầu kéo rơ-moóc phủ bạt đậu kín hai bên đường số 57, khu tái định cư 50ha Cát Lái lúc 6 giờ 51 phút ngày 06/11

Với ông Đình Toàn - người dân sống trong khu vực (KV), đó hầu như là chuyện thường ngày diễn ra tại đây! Theo ông, ngày nào người dân cũng phải đối diện với nguy hiểm, tiếng ồn, cảnh tài xế (TX) phóng uế bừa bãi và mặt đường ngày càng xuống cấp. Ông kể, TX các xe siêu trường, siêu trọng cứ thế bật máy lạnh rồi ngủ luôn trong ca-bin, tiếng ồn quá sức chịu đựng. Từ tháng 5/2025, ông Toàn đã phản ánh việc xe container đậu đầy đường 57, đoạn từ cổng Lữ đoàn 125 Hải quân đến cổng trường đại học, rồi tràn ra các tuyến khác trong khu 50ha. "Tôi đã phản ánh nhiều lần tới khu phố, chi bộ, phường, Công an phường nhưng đến nay lượng xe ra vào càng nhiều hơn, tiếng xe container gầm rú suốt ngày đêm khiến đường sá nhanh xuống cấp", ông nhớ lại.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14/5/2025, tại ngã tư đường 43 và đường 69 trong KDC Cát Lái, 1 xe tải (XT) va chạm với XM khiến người điều khiển XM là 1 giáo viên dạy tiếng Anh ở ngôi trường gần đó tử vong tại chỗ. Sau vụ việc, khu phố dự định lấy chữ ký của các chi hội đoàn thể, trường học, nhà chùa và bà con để kiến nghị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện đúng cam kết, có biện pháp xử lý xe chạy vào KDC.

Theo người dân, cam kết ấy là chỉ XT nhỏ, dưới 2,5 tấn, được "mượn" các đường 35, 71 rồi 57 để vào cổng C nhận hàng rời, trong lúc doanh nghiệp (DN) xây đường chuyên dụng riêng. Chuyện này đã được nêu ít nhất từ giữa năm 2017, khi hàng trăm hộ ở KDC Cát Lái gửi đơn kêu cứu vì đã hơn 10 năm bị xe container "vây kín". Khi đó, đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết đường vào cổng C chỉ dành cho XT nhẹ vào kho lấy hàng đồng thời hứa kiến nghị cắm biển cấm xe container đi tắt vào cổng C và giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường. Mặc dù vậy, gần 10 năm sau, trên chính tuyến đường số 57, XĐK nhiều trục vẫn đậu kín lề!

Hai xe đầu kéo đậu song song trên đường số 57 sáng 05/11

Phạt nhiều nhưng xe vẫn thiếu chỗ chờ

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 buộc xe đỗ trên đường phố phải sát lề bên phải, không gây cản trở người và phương tiện khác đồng thời cấm đỗ song song với xe khác đang dừng, đỗ; lỗi đỗ xe hàng 2 như trên đường số 57 bị phạt đến 3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Tại buổi họp báo chiều 12/11, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM, cho biết từ ngày 15/12/2025 đến 10/11/2026, toàn thành phố xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe dừng, đỗ, làm 63 người chết, 45 người bị thương; trong 11 tháng của năm 2026, CSGT đã xử lý 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định. Rạng sáng 09/11, một thanh niên tử vong khi XM điện tông vào đuôi XĐK container đậu sát vỉa hè ĐT743, P. Dĩ An; chiều 10/11, một nữ sinh 17 tuổi tử vong khi va chạm với rơ-moóc đậu sát lề trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2.

Ngày 19/01/2026, Đội CSGT Cát Lái ra quân cao điểm, xác định phạt nghiêm phương tiện dừng, đỗ trên vỉa hè, lòng đường không đúng quy định, "đặc biệt là quanh KV cảng Cát Lái và những trục đường chính". Ngày 23/10, tại hội nghị với các DN vận tải do Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT, chủ trì, việc dừng, đỗ xe không đúng quy định được nêu trong nhóm vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn của XT nặng, XĐK; Trung tá Hoàng Bá Tuấn đề nghị DN không phó mặc việc bảo đảm ATGT cho người điều khiển phương tiện và cho biết CSGT sẽ tăng cường tuần tra, khai thác camera giám sát để xử lý vi phạm. Theo Phòng CSGT, các cam kết DN ký hôm ấy xoay quanh TX và phương tiện, không nhắc đến nơi đậu của xe chờ vào cảng.

Hàng xe đầu kéo nối nhau dọc đường số 57 vào sáng 05/11, cạnh dãy quán nhỏ ven đường

Nhiều TX xe container phải chờ hàng giờ để giao nhận hàng hoặc đến lượt vào cảng, trong khi một số tuyến đường quanh cảng Cát Lái gắn biển cấm dừng, đỗ. Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM, cho biết trên tuyến từ đường Nguyễn Văn Linh đến cảng Cát Lái hầu như chưa có điểm được phép dừng xe, hiệp hội đã kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết. Từ tháng 3/2026, Sở Xây dựng thành phố yêu cầu các phường dọc tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định xử lý dứt điểm các bãi xe container tự phát; khi các bãi bị thông báo ngưng hoạt động, một số TX tìm vào bãi trong khu công nghiệp thì hầu như đã hết chỗ. Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, riêng cảng Tân Cảng - Cát Lái xếp dỡ gần 6 triệu TEU (đơn vị tương đương 1 container 20 feet) mỗi năm, chiếm khoảng 87% lượng container qua KV cảng TPHCM.

Lời giải lâu dài là tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dài 5,9km, với số vốn khoảng 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, nối thẳng với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 để tách dòng xe container khỏi KDC, theo kế hoạch sẽ khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029.

Người dân đường số 57 không thể chờ thêm 3 năm. Kế hoạch 638/KH-UBND ngày 16/11/2026 của UBNDTP triển khai Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý trật tự đô thị, đưa tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định vào nhóm vi phạm phải xử lý; Công an TPHCM là cơ quan đầu mối xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBNDTP về trật tự đô thị trên địa bàn, phải rà soát các KV phức tạp để ra quân xử lý thí điểm; người đứng đầu để vi phạm kéo dài sẽ bị xem xét trách nhiệm. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngoài lực lượng CSGT, Chủ tịch UBND cấp xã cũng có thẩm quyền xử phạt các vi phạm dừng, đỗ xe trong phạm vi địa phương mình.

Một con đường trong khu TĐC không thể làm bãi đậu cho XĐK, ôtô tải nặng. Đưa đường số 57 vào danh sách điểm phức tạp để xử lý, cắm biển, tuần tra cả ban đêm và giám sát bằng camera, cùng với việc sớm bố trí nơi đậu hợp pháp cho ôtô tải nặng, xe container quanh khu cảng là điều người dân nơi đây đã chờ quá lâu.

Đỗ xe hàng 2, hàng 3 bị phạt thế nào? Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điểm đ, Khoản 4, Điều 18) quy định: Không được dừng xe, đỗ xe "song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường". Ôtô dừng, đỗ song song với một xe khác đang dừng, đỗ: Phạt 2 - 3 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX (Điểm b Khoản 4, Điểm a Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Đỗ xe không sát lề bên phải, đỗ nơi có biển "Cấm đỗ xe": Phạt 800 ngàn - 1 triệu đồng (Điểm e, Khoản 3, Điều 6). Dừng, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn: Phạt 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX (Điểm a Khoản 10, Điểm d Khoản 16 Điều 6). Phản ánh vi phạm: Đường dây nóng Phòng CSGT - Công an TPHCM: 0326.08.08.08; trực ban Đội CSGT Cát Lái: 028.3747.1999.